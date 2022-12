Opře se Spolu v Praze o ANO? Zákaz od premiéra nezazněl, říká Benda

Ve středu se odehrálo důležité politické jednání vládních špiček z koalice Spolu s vyjednavači koalice pro pražskou radnici.

Šéf poslanců ODS a předseda pražské organizace Marek Benda v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že nepovažuje za příliš pravděpodobné, že by se podařilo s Piráty do příštího čtvrtku - kdy se uskuteční jednání zastupitelstva hlavního města - najít společnou řeč o koalici na magistrátu.

Podle Bendy od šéfů koaličních stran nezazněl zákaz pokračovat v jednáních o menšinové Radě, o jejíž podporu bude Spolu v Praze žádat Piráty, Prahu sobě, STAN a hnutí ANO.

Právě podpora od ANO, jehož předseda Andrej Babiš představuje na celostátní úrovni pro vládní strany úhlavního soupeře, jitří emoce. „Předsedové stran si jsou vědomi, že zodpovědnost za pražskou koalici mají zástupci pražských organizací. Odpovědnost je na nás. Tečka,“ řekl Benda v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V jaké fázi je jednání o menšinové vládě v Praze?

Zcela na začátku. Do úterý jsme jednali s Piráty a STAN o většinové vládě v Praze na vládním půdorysu. V úterý došlo k definitivnímu odmítnutí naší nabídky na složení rady ve formaci 4-3-2-1-1 se všemi kompetencemi, které jsme Pirátům nabídli. V tuto chvíli oslovujeme ostatní partnery, kdo je případně připraven podpořit menšinovou vládu koalice Spolu.

Proč mluvíte o poměru za jednotlivé strany, když jde primárně o rozdělení dle kandidujících koalic a stran? Tedy šest radních pro Spolu, čtyři pro Piráty a jeden pro STAN.

Aby bylo jasné, že Piráti v naší nabídce měli nejvíc mandátů ze všech jednotlivých stran. Já jsem měl mít méně než Pirát, proto to říkám, aby bylo zřejmé, že není pravda, že jsme Pirátům dali málo.

Chceme vidět pod prsty

Příští čtvrtek se uskuteční zastupitelstvo hlavního města. Vidíte nějakou šanci, že by se jednání s Piráty mohlo ještě pootočit konstruktivním směrem?

Jsem připraven pootočit kdykoliv cokoliv, současně ale ten prostor vidím jako velmi malý.

Co říkáte na kritiku, že jste sice Pirátům nabídli silová místa, ale vykostili jste je odebráním investic a vznikem pozice náměstka pro investice, kterou si nárokujete?

My nechceme další dozimetry. Že je tu jedna osoba s ohromným vlivem a problém pak řešíme tak, že podáváme trestní oznámení na takového politika (Petr Hlubuček, pozn. red.). Chceme, aby klíčové investice měly podpisy dvou radních a docházelo ke kooperaci vícera lidí. Očekával bych, že u tak protikorupčního subjektu, jakým jsou Piráti, nebude vadit, když jim někdo z jiné strany bude koukat pod prsty. Nechápu v této věci jejich argumentaci.

Koho na tuto pozici chcete nominovat?

Personálie zatím nekomentuji, ostatně to není důležité. Důležitá je dvojí kontrola investic.

Vy nemáte v plánu Pirátům v příštích dnech ustoupit a většiny v koalici se vzdát?

Ne. Naše nabídka, kterou jsme jim dali, byla finální.

Jak bude menšinová vláda vypadat? Usednou v ní politici STAN?

To záleží na nich. Kdybych četl jen veřejná prohlášení, pokládal bych to za méně pravděpodobné. Chceme se ale sejít se všemi stranami, i Piráty, a vyzvat je k podpoře menšinové vlády. Jsem přesvědčený, že právě vznik menšinové vlády je cestou k odblokování celé situace a dostání se ven z patu, který kvůli Pirátům na pražské radnici trvá už 70 dnů.

Slyšel jsem, že v menšinové radě by STAN měl získat dvě křesla. Existuje taková nabídka?

Původní nabídka Spolu byla taková, že Piráti by měli tři mandáty a Starostové dva. Kvůli neústupnosti Pirátů jsme nabídku poupravili a jeden mandát jim přidali - na úkor STAN. Takže i STAN nyní ustupoval. Piráti se ukázali být těmi, kdo jsou neústupní.

Starostové vám zatím v jednáních nesdělili, zda s vámi do menšinové koalice půjdou?

Zatím čerpáme informace jen z veřejných zdrojů, proto je vyzýváme k jednání.

Nabídnete konkrétně volebnímu lídrovi STAN v Praze Petru Hlaváčkovi, že by mohl pokračovat ve funkci náměstka primátora?

Od začátku máme zájem, aby STAN byl v radě zastoupen. Starostové jako svého nominanta do jednání vysílali právě docenta Hlaváčka. Pokud by STAN projevil zájem o menšinovou radu, počítám s tím, že pan Hlaváček tam bude.

Jednání s Prahou sobě je pod stolem?

Oslovíme je rovněž s podporou menšinové rady. Představa koalice s Prahou sobě je za mě naprosto nepravděpodobná. Bohužel zkušenosti s nimi z posledních dvou měsíců způsobily, že míra důvěry je velice nízká.

Za SPD nepůjdete?

SPD nerozhoduje o ničem. Jejich tři hlasy o ničem nerozhodují a já s nimi nehodlám o podpoře diskutovat.

Menšinová koalice Spolu s tolerancí hnutí ANO by měla převahu jediného hlasu. Řeší se, zda by zvedla ruku pro radu podporovanou hnutím ANO zastupitelka a disidentka Hana Kordová Marvanová. Řešil jste to s ní?

Paní Marvanová je členka našeho klubu. Je aktuálně nemocná, samozřejmě s ní průběžně věci konzultujeme. Včetně toho, že nabídka na rozdělení mandátů 6-4-1 vůči Pirátům byla konečná.

Máte jistotu, že celý klub Spolu by zvedl ruku pro menšinovou radu podporovanou ANO?

Jistotu budeme mít až 15. prosince (konání zastupitelstva). Kdybych si nemyslel, že to tak bude, variantu menšinové vlády nepřipustím. Podle mě se Piráti přepočítali, mysleli si, že možnost menšinové vlády je nereálná.

Co požaduje hnutí ANO za svou podporu?

Teprve budeme jednat. Nepokládám za příliš pravděpodobné, že by ty podmínky byly v tuto chvíli přemrštěné, protože tolerance by byla jen na omezený čas, zhruba do února.

Co se stane potom?

Vytváříme prostor pro další vyjednávání a jde nám o to, aby z funkce odešla stávající rada, jejíž někteří členové už nemají ani zastupitelský mandát. Co bude po únoru, budeme chytřejší až za nějakou dobu. Sám víte, že pražský život je poměrně bohatý.

Zákaz nepřišel

Ve středu se pražští vyjednavači Spolu potkali s celostátními lídry koaličních stran - tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dali vám nějaký pokyn?

Za nás tam byli Zdeněk Zajíček a Bohuslav Svoboda. Celostátním předsedům jsme sdělili, jaká je situace v Praze, jak vypadaly naše nabídky a že není kam ustoupit. Myslím, že to předsedové zavnímali a vzali na vědomí, že nebylo kam ustoupit.

Nedostali jste doporučení, abyste Pirátům ustoupili? Vzdali se většiny v radě?

Nedostali.

Máte tedy podporu pro postup s menšinovou radou podpořenou hnutím ANO?

To je naše pražská zodpovědnost. Není to zodpovědnost vedení politických stran.

Zaznělo, že si nepřejí, abyste se opírali o podporu ANO?

Nebudu říkat, co zaznívalo nebo nezaznívalo. Předsedy jsme informovali o situaci v Praze a předsedové si jsou vědomi, že jde o zodpovědnost pražských organizací a že jsme udělali vše pro to, abychom koalici na vládním půdorysu udělali.

Takže Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová jsou srozumění s tím, že chystáte menšinovou radu tolerovanou hnutím ANO?

Řekli jsme jim, že se pokusíme o sestavení menšinové rady, pro jejíž podporu oslovíme všechny subjekty.

Zákaz opírat se v Praze o ANO tedy nezazněl?

Žádnou takovou informaci já nemám. Předsedové stran si jsou vědomi, že zodpovědnost za pražskou koalici mají zástupci pražských organizací. Odpovědnost je na nás. Tečka.

Co dohady o pražské koalici dělají se vztahy na vládní úrovni?