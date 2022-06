Papež přijal ve Vatikánu premiéra Fialu

Velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho nynějšímu zápasu vyjádřil papež František při čtvrtečním přijetí českého premiéra Petra Fialy. Šéf české vlády to řekl novinářům ve Vatikánu poté, co opustil Apoštolský palác, kde s hlavou katolické církve strávil přibližně hodinu.

Papežova návštěva na Ukrajině, o níž se opakovaně uvažuje, by podle českého premiéra měla význam. „Aniž bych chtěl interpretovat názory papeže Františka, tak si myslím, že by to bylo jeho přáním. Ale musí pro to ale být podmínky, včetně zdravotních,“ řekl Fiala.