Smrt Michalika je pro STAN dvojitou tragédií

Domovskou základnou Věslava Michalika, který se do komunální politiky pustil coby finančník a investor již na začátku milénia, se staly Dolní Břežany – vesnice na jižním okraji hlavního města, která se za jeho působení proměnila v rekonstruovanou a technologicky moderní obec. Zastupitelem se tam stal už v roce 2002, starostou o dva roky později. V této roli zůstal až do nedělního skonu.

Věslav Michalik si postupně vybudoval silnou pozici i v regionální politice Středočeského kraje. Od roku 2012 působil jako krajský zastupitel, později se dostal do rady regionu a v roce 2020 usedl do židle náměstka hejtmanky.

Michalikovo „grande finale“ mělo nastat v loňském roce po volbách do Poslanecké sněmovny. Tam sice nekandidoval, po vítězství koalice Spolu a PirStan se však počítalo s jeho nástupem do vlády na post ministra průmyslu a obchodu.

Michalik v minulosti vybudoval dvě solární elektrárny. Energetika je oblastí, která spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, takže vznikla obava, aby se Michalik nástupem do úřadu nedostal do střetu zájmu. To vše vedlo k tomu, že koncem listopadu se rozhodl nekandidovat do vlády.