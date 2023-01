Poslanec o nařčení ze znásilnění: Obvinění popírám, byla to jen masáž

Policie prověřuje oznámení maséra, který obvinil poslance KDU-ČSL Jiřího Navrátila ze znásilnění. Politik, který na podzim veřejně prohlásil, že je homosexuál, všechna obvinění popírá.

Maséra našel na erotické stránce, což vysvětluje tím, že při akutní bolesti zad hledal někoho, kdo bude ochotný rychle přijet k němu domů.

„Může to působit podezřele pro člověka, který to nezažil. Že ho hodiny bolí záda a nemůže ze Sněmovny odejít na nějaké rehabilitace,“ uvedl poslanec pro Seznam Zprávy.

Policii podle svých slov předložil zprávy, z nichž vyplývá, že v inkriminovaný den se muži vůbec nesešli. Nebo to, že i poté masér dál s poslancem v přátelském duchu komunikoval a nabízel další schůzky. Zprávy předložil k nahlédnutí i reportérce.

Co říkáte na trestní oznámení, které prošetřuje policie?

Všechna ta obvinění popírám, nic z toho se rozhodně nestalo. Mám celou komunikaci, kterou jsem předal i policii. V příběhu, jak ho popisuje pan Jakub Ř., víc věcí nesedí. Policii například tvrdil, že se známe od června, první komunikace mezi námi je přitom ze září. Také vypověděl, že k tomu skutku mělo dojít 11. října, kdy za mnou vůbec nebyl a z té komunikace je to jasné. V mém bytě se ani věci nemohly stát tak, jak popisuje – nemohu vzhledem k policejnímu vyšetřování říkat detaily, ale policii jsem předal i fotografie, ze kterých to vyplývá.

Můžete ten příběh popsat od začátku? Jak jste se vlastně seznámili?

Jednou v září jsem šel ze Sněmovny večer domů a opravdu mě strašně bolela záda. A nenapadlo mě nic lepšího než zadat do Googlu „masáže Praha teď“ a vyskočila mi tato nabídka. Opravdu tam nebylo napsané nic jiného kromě masáže, nic erotického. Už se mi nechtělo nikam jezdit a tento masér nabízel i možnost masáže doma.

Ta nabídka byla na serveru Amatéři, což je erotický portál. To vám nepřišlo divné? To přece jen není úplně standardní stránka, na které byste sháněl masáže.

Já jsem na Amatéry už dřív chodil a komunikoval jsem tam coby homosexuál s lidmi z komunity. Chystal jsem v té době coming out a bavil jsem se tam s lidmi i o tom, jak to udělali oni. Takže když na mě ten inzerát vyskočil, odklikl jsem ho. Nebyl to žádný inzerát typu „on hledá jeho“.

Nebylo v tom tedy nic erotického?

Ne a v tom inzerátu je to i dohledatelné.

Když se na to podíváte zvenku: Našel jste ho na erotických stránkách, pozval jste ho večer domů, masáž byla nestandardně drahá. To asi uznáte, že minimálně působí podezřele.

Může to působit podezřele pro člověka, který to nezažil. Že ho hodiny bolí záda a nemůže ze Sněmovny odejít na nějaké rehabilitace.

Jestli tomu dobře rozumím, sešli jste se dvakrát?

Ano. Po první masáži jsem byl spokojený, vyúčtování mi přišlo asi po pěti dnech a hned jsem to uhradil. Mám i zprávy přes objednávací systém. Za měsíc, 12. října, proběhla další masáž. Vyúčtování mi zase zaslal zpětně – a to už byla mnohem vyšší částka. On se mnou mezitím normálně komunikoval, zpětně se mi zdá, že je ta komunikace z jeho strany až moc osobní.

A z vaší ne?

Ne, já odpovídám spíš stroze, základní věci. On ale pak začal psát například, že by chtěl být můj kluk, jestli za mnou může přijet. Dokonce mi jednou nabízel, že mi bude dělat asistenta, což jsem všechno odmítl.

Po té druhé schůzce, kdy se podle trestního oznámení mělo znásilnění odehrát, jste spolu už nekomunikovali?

Normálně jsme spolu komunikovali dál, poslal mi vyúčtování. Pak mě i někam zval, nabízel další masáže, ptal se, jak jsem na tom se zády. Já jsem mu několikrát napsal, že už masáže nechci. Do toho přišel můj coming out a v televizi se objevila reportáž s mým přítelem. A někdy poté přišel zlom, začal mi psát, že bude kontaktovat Blesk a policii.

A to je poprvé, co jste se dozvěděl, že vás z něčeho obviňuje?

Nikde předtím to v té konverzaci neuvádí, ani osobně mě nikdy z ničeho neobvinil. Pak mi ještě několikrát nabízel, že to můžeme vyřešit jinak, a dával mi ultimáta. V posledních zprávách mi odpočítával minuty.

Jak si to vysvětlujete?

Řekl bych, že za tím asi byla nějaká žárlivost. Proto už jsem s ním dál nekomunikoval a jen jsem psal, že už takhle drahé masáže nechci.

Na to se chci také zeptat, ta částka za dvě masáže - přes 20 tisíc korun - je zarážející. Přece jen člověka napadne, že obyčejná masáž nestojí tolik.

Obyčejná masáž asi tolik ne. Ale představte si situaci, kdy sedíte v poslanecké lavici a bolí vás záda, já myslel, že nedojdu domů. Byl jsem ochotný zaplatit cokoli. Trvalo to 2,5 hodiny a opravdu mi to pomohlo. Ale také je pravda, že to druhé vyúčtování už bylo mnohem vyšší, a proto už jsem další služby nechtěl.

V tiskové zprávě, kterou rozeslala KDU-ČSL, se uvádělo, že oznamovatel má psychické problémy a nebere léky. Kde jste tuhle informaci získal?

Z trestního oznámení, kde to sám o sobě policii říká. On s tím oznámením obcházel různá média už v listopadu a tak se to ke mně dostalo právě od médií.

Vy jste tedy vše popřel na policii, předal jste jim dokumenty. Co vám na policii řekli?

Pro mě je důležité, že můžu doložit například rozpory v datech a zprávy. Také jsem dal návrh policii, že jsem ochoten nechat zaměřit svůj mobilní telefon, kde v daný okamžik byl. A teď čekám na výsledek prověřování.

Očekáváte, že vás závěr policejního vyšetřování očistí?

Věřím, že ano. Já říkám, že k tomu skutku nedošlo, ani k němu nemohlo dojít. Je to úplně patrné z té konverzace mezi námi. A podám trestní oznámení, jak mi doporučil můj právník. Ačkoliv mi toho člověka bylo ze začátku líto - jestli trpí duševním onemocněním, může mít své problémy - ale musím se bránit.

Dnes jste to řešil se stranickými kolegy na celostátním výboru. Co vám na to řekli? Nepadla tam třeba možnost stáhnout se z politiky, než se všechno vyřeší?