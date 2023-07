Hotelový incident pirátského exnáměstka řeší policie

A to poté, co Seznam Zprávy zveřejnily v pátek svědectví bývalé Koláříkovy asistentky, která mimo jiné tvrdí, že ji bývalý ministerský náměstek fyzicky napadl.

Lukáš Kolářík pak kvůli skandálu požádal o pozastavení svého členství v České pirátské straně. Sdělil to v informačním stranickém systému a krajské fórum Jihočeského kraje to vzalo na vědomí.

„Vzhledem k aktuálně probíhající mediální kauze, která se týká mé osoby, pozastavuji členství ve straně, protože nechci, aby s ní byla strana spojovaná,“ napsal Kolářík ke své žádosti podané ve čtvrtek před šestou večer. Před tím odpoledne ho Seznam Zprávy konfrontovaly se zmíněnou výpovědí jeho asistentky, která mimo jiné uvedla, že ji na začátku června shodil na zem a kopal do ní.

Upozornil zejména na to, že Kolářík se ucházel o post místopředsedy krajské organizace už v době po incidentu. Ten se, jak bylo uvedeno, odehrál 1. června, volby do krajských funkcí pak podle Válka byly mezi 3. a 16. červnem.

„V této souvislosti bych rád připomněl jiného jihočeského člena, který preventivně vyvodil odpovědnost a odstoupil z primární volby jen pro podezření ze spáchání přestupku, které se neprokázalo, a neúčastnil se tak volby lídra a čela, ve které by pravděpodobně jinak uspěl,“ vzkázal Válek pirátskému kolegovi.

Kolářík rezignoval v polovině července na post náměstka ministra vnitra kvůli účasti v potyčce dvou žen, jak to zprvu popisoval. Tehdy uvedl, že rezignace souvisí s incidentem, při kterém došlo k napadení jeho ženy a on při řešení „osobně selhal“.

Později vyšlo najevo, že se jednalo o potyčku mezi ním, jeho manželkou Janou a jeho asistentkou, se kterou rovněž udržoval poměr. Kolářík později svoji verzi příběhu popsal na uzavřené části pirátského fóra, kde uvedl, že zmiňovaná vešla k nim do pokoje, kde „bila jeho spící ženu a bila ji pěstmi i věcmi, které byly po ruce“ a poté, co na Janu Koláříkovou nepřestala útočit, že Koláříková musela schovat do koupelny, kam se měla asistentka dobývat s nožem.