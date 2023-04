Pro pět lidí 18 milionů. Vedení městské firmy si rozdalo odměny

Podle náměstkyně pro životní prostředí Jany Komrskové, do jejíž gesce Pražské služby spadají, to bylo až 6,7 milionu korun pro jediného člověka, což označila za ostudné.

Místopředsedou byl až do února 2023 Michal Čoupek. Do této pozice se dostal po volbách v únoru 2019, ve stejné době jako Petr Hlubuček (ex STAN) do čela dozorčí rady. Seznam Zprávy popsaly, že podle interních magistrátních tabulek byla u Čoupkova jména připsaná politická nominace hnutím STAN.