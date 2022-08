Rakušan: U Mlejnkových schůzek s Redlem mi zablikala kontrolka

Rakušan si za Mlejnkovým jmenování stojí a vylučuje také, že by v ohrožení byla jeho pozice jako ministra vnitra. Po tom, aby šéf ÚZSI skončil, podle něj nevolají ani koaliční partneři.

Ty o Mlejnkových kontaktech s Redlem dříve neinformoval, ačkoli se o nich dozvěděl ještě před jmenováním. „Vzhledem ke způsobu prověření Petra Mlejnka jsem to nepovažoval za nutné,“ uvedl Vít Rakušan v rozhovoru, kterým Seznam Zprávám poskytl v písemné formě.

Odvolat bych ho musel v případě, že by nedostal prověrku na stupeň „přísně tajné“, jak požaduje zákon. Jiný důvod pro jeho odvolání v tuto chvíli nevidím.

Stojím za ním jakožto za někým, kdo už během prvního měsíce ve funkci prokázal, že je člověkem na svém místě, aniž bych to mohl více rozvádět. Za jeho výhodu považuji to, že se během funkčního období posledních dvou vlád pohyboval mimo prostředí „služeb“. I to může stát za tlaky na jeho odvolání.