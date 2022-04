Rusové pozvánku nedostali, Terezín ani Lidice je nechtějí na pietě

„Je to velmi těžké rozhodnutí, neboť Rudá armáda přinesla větší části České republiky svobodu od nacistické okupace, a nepochybuji o tom, že většina našich občanů, nehledě na to, co Sovětský svaz ve své historii napáchal, si hrdinství sovětů při osvobozování Československa v roce 1945 uvědomuje, je sovětským vojákům vděčna a považuje je za hrdiny. Takto to vnímám i já. Proto v den osvobození Terezína položím květiny na místní Památník sovětských vojáků,“ uvedl pro Seznam Zprávy ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.