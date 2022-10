Stanjura: Rozhodnutí lidovců chápu, Hladíka z ničeho neobvinili

Ministr financí a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura je přesvědčený, že expremiér Andrej Babiš by měl kandidovat na prezidenta.

„Za mě by bylo lepší, kdyby kandidoval. Myslím si, že prohraje, takže bych uvítal, kdyby nebyl zbabělý a kandidoval,“ říká v interview pro Seznam Zprávy.

Domnívá se, že šéfa ANO může znervózňovat soud v kauze Čapí hnízdo, kde čelí obžalobě. I to podle něj může stát za strategickými chybami, kterých se Babiš a vedení jeho hnutí dopustili například před druhým kolem senátních voleb, v němž jeho kandidáti neuspěli.

„Myslím, že je obecně přeceňována jeho schopnost marketingu. Pamatuji si, jak jsem před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny, coby předseda volebního štábu, četl, jak skvělou kampaň Andrej Babiš má. Nakonec jsme jej porazili,“ podotýká Stanjura.

Vláda řeší, kdo povede Ministerstvo životního prostředí. Co říkáte na to, že KDU-ČSL navzdory vyšetřování privatizace majetku v Brně trvá na nominaci Petra Hladíka?

Dle informací, které mám z médií, není Petr Hladík z ničeho obviněn. Ve čtvrtek mělo vedení KDU-ČSL možnost si poslechnout jeho vysvětlení a na tomto základě se rozhodlo, že stále zůstává kandidátem na ministra životního prostředí. Jejich rozhodnutí chápu a respektuji.

Co říkáte na vývoj kauz v Brně, ve kterých uvázli i politici ODS? Není to na jihu trochu napjaté?

Nevím, jestli je to napjaté. Velké strany mají desítky tisíc členů, a pokud někdo individuálně selže, je to problém, ale problém toho člověka. Jsem opatrný na rychlé soudy, pokud ale takový člověk bude obviněn, obžalován, odsouzen, tak pak už žádné slitování. Jde ovšem o individuální selhání daného člověka.

Je to velká ostuda, část se jí sveze logicky i na politickou stranou. Kdo z nás může garantovat, že nikdo ze členů nakonec neudělá něco nezákonného nebo nemravného? To se prostě nedá. Jde o to, abychom - pokud možno - vybírali lidi, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že žádná takové jednání neprovedou.

Kritika zaznívá na adresu vašeho kolegy, ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Má podporu strany?

To mě rozčiluje, už léta se opakují jen nějaké spekulace. Policie nikoho neobvinila, neobžalovala. Psát tři, čtyři, pět let pořád o tom, jak policie kolem někoho krouží. Podle mě za tím ale nic není.

ANO a ODS? To by mě rozčílilo

Co říkáte na vývoj v Praze? Naštvalo by vás, kdy Spolu šlo do koalice s hnutím ANO?

Naštvalo.

Takže stále preferujete model koalice po vzoru vládní úrovně? Tedy Spolu, STAN a Piráti?

Preferuju všude koalice bez ANO, jsem však realista. Jsme demokratická strana, organizace si to rozhodují samy. Někde to nejde bez ANO, ale někde to jde, a tam jsem pro, abychom překonali lokální spory.

V celé té debatě je zajímavé, že nejvíce se soustředí pozornost na koalice, kde je ODS i ANO. Mě to fakt netěší, ale mnohem méně se pak mluví o spojeních ostatních vládních stran. Pár minut po sečtení voleb v Plzni, které jsme vyhráli, Piráti a STAN oznámili, že budou vládnout s ANO s SPD. Považuji to za chybu všech vládních stran.

Voliči jsou pořád stejní. Pokud máme velký ideový střet na centrální úrovni, pak se poměrně obtížně vysvětluje, proč s nimi vládneme na jiné úrovni - byť s nimi třeba řešíme jiné věci.

Takže koalice na brněnské radnici, kde ODS bude vládnout s ANO a dalšími stranami, vás netěší?

Netěší. V koalici jsou ANO, ODS a další – 4 z 5 vládních stran. Pokud jsem pochopil správně, jedna vycouvala (Piráti na poslední chvíli, pozn. red.). Nemám z toho radost, ale víc by mě rozčilovalo, kdy vládla ODS čistě jen s ANO. To bych považoval za mnohem horší řešení. Co vím o Praze, naši vyjednavači preferují koalici bez hnutí ANO.

Co jste říkal na výsledek Spolu v Praze? Neočekával jste, že bude začínat trojkou?

Vyhráli jsme tři ze čtyř největších měst. Někteří komentátoři přesto psali, že Spolu či ODS neuspěly. Komunální volby jsou specifické, že skoro každá strana si může najít nějaký parametr, podle kterého v nich uspěla, i když nevyhrála. Proč mě je klíčová informace, že jsme vyhráli.

Spolu podporuje do prezidentských voleb trio Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer. Kdo z nich je vám nejblíže?

Já chci mít také tajné volby, nezlobte se. Teprve navíc uvidíme, jaký bude celý peloton kandidátů. Pak se rozhodnu svobodně v prvním a v druhém kole.

Není škoda, že Spolu nemá jednoho jasně vyprofilovaného kandidáta?

To je prostě realita, že nemáme kandidáta, o kterém bychom si mysleli, že má reálnou šanci zvítězit, a který by zároveň měl zájem o naši nominaci. V zásadě si myslím, že v tak těžké době, kdy se potýkáme s vysokou inflací či válkou na Ukrajině, by pro daného kandidáta mohlo být hendikepem být úzce spojený s vládními stranami. Děláme i nepopulární kroky.

Někteří voliči si ani neuvědomují, že role prezidenta je jiná, že jeho vliv na vládu není tak velký, jak jej někteří prezidentští kandidáti vykreslují. Na splnění slibů, které často dávají, přitom nemají ve funkci prezidenta žádné kompetence.

Jaký je váš odhad, koho pošle do voleb ANO? Půjde do toho Andrej Babiš, co tipujete?

Pokud mám být upřímný, za mě by bylo lepší, kdyby kandidoval. Myslím si, že prohraje, takže bych uvítal, kdyby nebyl zbabělý a kandidoval. Myslím si, že není schopen prezidentské volby vyhrát. Byl bych rád, kdyby prezidentské volby nevyhrál kandidát hnutí ANO - a to je v zájmu i vládních stran.

Šetření Čapího hnízda prověřím

Překvapilo vás, jakých strategických chyb se Andrej Babiš a ANO dopustili v senátních volbách?

Myslím, že je obecně přeceňována jeho schopnost marketingu. Pamatuji si, jak jsem před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny, coby předseda volebního štábu, četl, jak skvělou kampaň Andrej Babiš má. Nakonec jsme jej porazili.

Přitom má mnohem větší ekonomické možnosti, mnohem větší mediální možnosti. Kdyby měl tak geniální strategii a marketing, jak to, že s námi prohrál? Podle mě naše kampaň byla lepší. Andrej Babiš určitě přinesl do kampaní profesionalitu, to uznávám. Ale člověk se má učit i u oponentů nebo soupeřů, takže si myslím, že naše kampaň vloni do Sněmovny byla mnohem víc profesionální.

Myslíte, že některé nedávné chyby mohou pramenit i z toho, že Andrej Babiš je nervózní z vývoje kauzy Čapí hnízdo u soudu?

Je to jen můj odhad, ale předpokládám, že ano.

Policie odložila reklamní větev kauzy Čapí hnízdo, v níž kriminalisté vyšetřovali daňové operace v letech 2010 až 2013. Nyní stále běží daňové řízení. Podalo již Ministerstvo financí trestní oznámení na úředníky, kteří způsobili, že se dosud nezjistilo, zda před 10 lety bylo vše na Čapím hnízdě v pořádku ohledně placení daní?

Já musím zařídit, aby Finanční správa postupovala nestranně, spravedlivě a podle zákona, to je můj úkol, ne podávat trestní oznámení. Ten případ samozřejmě nekončí, vím ale jedno, na co mám nárok. A nechápu, že to policie není schopna zohlednit.

Co přesně?

Tam běží daňové řízení, které bylo zahájeno. V prvním stupni byla doměřena daň, to znamená vzniklá škoda. Ten daňový subjekt - ani nevím který - se odvolal. Takže běží odvolací řízení. Finanční správa nemůže říct, že je případ uzavřený. Současně má policie informace, že šetření stále běží. Na rozdíl ode mě má policie nárok na informace o tom, který daňový subjekt to je, kolik bylo doměřeno, v jakém stavu se šetření nachází.

Nechápu, proč policie nepočkala a proč rozhodla, jak rozhodla. Jsem z toho překvapený, protože to vzbuzuje mezi podnikateli pocit nespravedlnosti. Experti, auditoři, daňoví poradci říkají, že z jejich pohledu je ten případ jasný.