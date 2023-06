Varování pro vládu: Rusové u nás chtějí vyzkoušet slovenský model

„Ta obava tady určitě je. Na okraji dezinformační scény už se to objevuje. Jde o problém, který vláda musí řešit. Diskutujeme o tom, jaké nástroje jsou vhodné,“ okomentoval obavy šéf sněmovního bezpečnostní výboru Pavel Žáček (ODS).

Koudelka hrozbu naznačil i na bezpečnostním semináři konaném ve Sněmovně minulý týden. „Sílu dezinformací můžeme vidět na Slovensku, kde se jejich dlouhodobé působení promítá do názoru na válku na Ukrajině a na agresora. Do budoucna můžeme očekávat zvyšující se sofistikovanost v šíření dezinformací,“ uvedl šéf BIS.

Za druhé hrozí, že ruští trollové využijí „infrastrukturu“, kterou pro šíření dezinformací mají společnou jak pro Slovensko, tak pro Česko. Podle zdrojů Seznam Zpráv hrozí také snaha dostat některé z dezinformačních zpráv do mainstreamových médií.

„Nedělá vlastně nic složitějšího, než že přidává titulky do videí s Putinovými projevy nebo videí různých konspirátorů – třeba těch, kteří zpochybňují masakr v Buči. Tato videa se ve velkém šíří i mezi Čechy. Dá se říci, že si vybudoval solidní bázi i mezi českými dezinformačními aktéry,“ vysvětluje Šnídl.

„Můžeme odezírat, jak to probíhalo ve slovenském parlamentu při přijímání dohody stejného typu. Tam to vygradovalo až v to, že byly přijímány jakési dodatky ke smlouvě,“ popsal Žáček.