Úlet kvůli PR, říkají experti na Pavlovu cestu do Německa na motorce

„Já to beru tak, že se Petr Pavel nedokázal vzdát své kratochvíle kvůli PR, protože chce mít image sympatického drsňáka na motorce. Je to ale naprosto zbytečný úlet. Ve světě naprosto neobvyklý, když nepočítám ruského prezidenta Putina, který se pere s medvědem nebo jezdí na koni,“ říká někdejší vysoce postavený důstojník z Útvaru rychlého nasazení, sám také motorkář.

„A druhé riziko? Pokud by někdo chtěl na českého prezidenta zaútočit, tak samozřejmě v jízdě na motorce je to snazší. Není chráněn v pancéřovaném autě, maximálně může mít neprůstřelnou vestu. Ani nevím, jak by v případě napadení postupovala ochranka - nestihla by ho krýt vlastním tělem nebo opětovat střelbu. Vždyť to nemusí být ani teroristé, stačí třeba opilec v autě,“ dodává zmíněný policista.