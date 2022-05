Vláda představila „deštník proti drahotě“

Vláda dnešním dnem spouští Deštník proti drahotě . Tak pojmenovali webové rozcestí, v němž by si každý měl najít, na jakou pomoc má nárok. Ministři web představili na tiskové konferenci po jednání vlády.

„Je to rozděleno podle cílových skupin, aby pro občany bylo jednoduché se v jednotlivých formách pomoci zorientovat,“ představil novinku předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Web by podle něj měl obsahovat i kroky, které vláda v pomoci lidem zasaženým ekonomickými problémy teprve plánuje. Jedním z nich by mohla být třeba i pomoc s drahými energiemi pro nejchudší.

Ministr Jurečka uvedl, že příští týden by chtěl mít paragrafové znění novely, která by měla zaručit mimořádný pětitisícový příspěvek pro rodiče. „Rád bych, abychom stihli legislativní proces do půli června, abychom první platby mohli posílat v polovině července,“ uvedl.