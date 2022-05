Speciální energetický tarif pro chudší je na obzoru. Umíme to, říká ČEZ

Kvůli zdražování energií má stále víc domácností problém s placením účtů za elektřinu a plyn. Jednou z cest, jak mohou situaci lépe zvládnout, je speciální tarif pro ty, kteří jsou energetickou chudobou ohroženi.

Obchodník ČEZ už je připraven takový produkt zavést na základě rozhodnutí vlády či příslušných ministerstev. „Umíme to. Nakonec nějaké speciální produkty, byť v mnohem menším rozsahu, ale tohoto typu, už máme. Třeba ZTP tarif,“ řekl v páteční diskusi Focus České bankovní asociace místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani.

V případě speciálního tarifu pro lidi se zdravotním a tělesným postižením musí zákazník prokázat, že na něj má nárok. „Pokud žádá o tarif pro ZTP nebo ZTP/P, předkládá příslušný průkaz,“ říká mluvčí ČEZ Alice Horáková. Na podobné bázi by mohl fungovat i produkt pro nízkopříjmové domácnosti.

Je však otázkou, zda by v případě sociálního tarifu společnosti nečelily většímu administrativnímu nátlaku, neboť například ZTP tarif má sjednaný jen menší počet odběratelů. „Celkem tyto služby u nás využívá přes 8 000 zákazníků,“ popisuje Horáková.

Vláda dbá hlavně na to, aby byla pomoc adresná a byla užitečná pro ty nejpotřebnější. Pokud lidé mají problém s úhradou účtů za energie, mohou zatím čerpat pouze příspěvky na bydlení. „Sociální tarif splňuje to, že je cílený, že pomáhá tam, kde je to potřeba a je to specificky v energetice. Kdyby byl zaveden, tak může pomoci,“ uvedl Cyrani.

Podoba tarifu pro lidi ohrožené energetickou chudobou je však stále v procesu. „Připravujeme vlastní variantu, která by měla mít i úsporný rozměr. V nejbližších dnech detaily této varianty představíme nejprve vládním partnerům a poté veřejnosti,“ sdělil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Bylo by fér, aby šly náklady na úkor státu, který má jiné možnosti, jak si z ČEZ vzít peníze a použít je právě na tyto účely. Michal Šnobr, akcionář ČEZ

Podle odborníka na energetiku a akcionáře ČEZ Michala Šnobra je třeba, aby stát vymezil, které rodiny na tarif dosáhnou a které už ne. Zároveň by měl určit, kdo bude rozdíl mezi běžnou cenou a tou sníženou vykrývat a zda se bude speciální produkt týkat pouze firmy ČEZ, nebo i ostatních dodavatelů.

„To je samozřejmě velká otázka, jestli rozdíl bude platit stát, nebo jestli to půjde do rukou velkých společností,“ říká Šnobr.

Zatím si ale nedovede představit, že by opatření mělo mít nějaký dopad přímo na ČEZ. „Je to soukromá společnost. Bylo by fér, aby šly náklady na úkor státu, který má jiné možnosti, jak si z ČEZ vzít peníze a použít je právě na tyto účely,“ myslí si Šnobr.

Vůči soukromým vlastníkům společnosti ČEZ a ani vůči ostatním dodavatelům energií by podle Šnobra nebylo spravedlivé, aby cenový rozdíl platil ČEZ.

69,78 procenta akcií ČEZ vlastní stát. „Není žádný problém, aby si vyplatil dividendu a z těch dividend v podstatě hradil takový projekt. Myslím, že by to tak mělo dopadnout. Jinak by byla otázka, jak se k tomu soukromí vlastníci, kterých má ČEZ tisíce, postaví. Určitě s tím ale nebudou spokojeni,“ dodává Šnobr.

Pokud by měly být běžné měsíční zálohy domácnosti, která topí plynem, řádově 10 až 15 tisíc korun, bylo by namístě, aby pro období října až března stát zastropoval cenu elektřiny. Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni

Drahá elektřina a plyn mohou zatím nejvíce bolet seniory, samoživitelky nebo lidi s nižšími příjmy. Podle vedoucího dluhového poradenství Člověka v tísni Daniela Hůleho ale bude hůř a plošná krize hrozí hlavně příští zimu, především kvůli plynu. „S cenou plynu Česko nic moc neudělá, ale u elektřiny jsme prakticky soběstační,“ říká Hůle.

„Pokud by měly být běžné měsíční zálohy domácnosti, která topí plynem, řádově 10 až 15 tisíc korun, bylo by namístě, aby pro období října až března stát zastropoval cenu elektřiny pro nějakou hladinu odběru. Jinak se do zásadního problému dostane nižší střední třída a vlastně i střední třída,“ varuje Hůle.

Lidé si už loni na podzim připláceli tisíce navíc a zdražování na ně dopadá i letos. Náklady firem za energie však rostou i o statisíce měsíčně.

Elektřina na burze meziročně zdražila o více než 200 procent, plyn o 300 procent, což se dříve či později do ceníků promítá. Na řešení problému proto ze strany vlády apelují i akcionáři velkých společností.