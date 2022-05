Tarif na elektřinu pro chudší se vrací do hry. ČEZ by ho uměl nabídnout

Centrální banka tento týden opět přitvrdila v boji proti inflaci. Základní úrokovou sazbu zvýšila o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta. To je nejvýše od roku 1999.

„Je téměř jisté, že pokud budeme chtít dostat inflaci k nějakým bezpečným hodnotám, budeme muset jít ještě výš,“ říká Mojmír Hampl, člen Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér ČNB. Podle něj se nám jen zdá, že u nás probíhá něco výjimečného, ale Česko dělá jen to, s čím mohou přijít později i ostatní země.

„Pokud bychom měli mít v České republice dvoucifernou inflaci, budeme mít i dvouciferné sazby, o tom jsem přesvědčen,“ dodává Hampl.

Analytici původně předpokládali, že ČNB sazby zvedne o půl procentního bodu. „Zatím nás inflace překvapuje spíše nahoru a bude nás překvapovat ještě více,“ upozorňuje hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler s tím, že se do inflace ještě plně nepromítly ceny energií.

„Vidím velká inflační rizika kvůli cenám energií. Není to jen výkyv pro letošní zimu, ale bude dále pokračovat,“ varuje hlavní ekonom ČBA.

Není to jen český problém. S rostoucími cenami bojují vlády nejen evropských států. „Je to lidská katastrofa, znamená horší dostupnost potravin. Zároveň se ale stává politickým tématem pro vlády, které s tím nemohou nic dělat. Ony to nezpůsobily a teď jen sledují, jak se ceny zvyšují,“ řekl o inflaci prezident Světové banky David Malpass.

Drahé energie

České domácnosti platí měsíčně i o tisíce víc, firmy v některých případech až o miliony. Elektřina zdražila v průměru oproti loňskému březnu o čtvrtinu. U plynu je a bude situace ještě složitější, jeho ceny vystoupaly meziročně téměř o 40 procent.

„Vysoké ceny v energetice jsou způsobené šokem na straně nabídky, ať už fyzicky – že plyn někde není, nebo na straně přepravních cest – jestli se sem plyn dostane nebo ne. Tam se ukazuje, že sázka na to, že půjdeme formou trhu, že celý trh necháme vybrat jednu nejlevnější cestu, která tento region byla cesta plynovodu z Ruska, tak teď jestli se to přeruší, teď je plyn i geopolitický nástroj, tak nás staví do pozice, že nemáme alternativu,“

Hosté Focus ČBA Mojmír Hampl , člen Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér ČNB

Pavel Cyrani , místopředseda představenstva, ČEZ

Jakub Seidler , hlavní ekonom České bankovní asociace

Podle Svazu průmyslu a dopravy očekává téměř čtvrtina firem napřesrok další růst cen energií v rozmezí 21 až 50 procent.

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy má růst cen elektřiny či plynu „velký dopad“ na 47 procent firem a plných 17 procent z nich dopad označuje za „fatální“.

„Je to neuvěřitelné číslo. Jen pro hrubé srovnání, podíl energií ve spotřebitelském koši domácností je zhruba jedna desetina. Každý desetiprocentní růst vám přidává jeden procentní bod do inflace. To je hrozně moc a my se bavíme o růstech, které jsou násobné,“ uvádí Hampl.

„My v tuto chvíli inkasujeme několik šoků najednou. Vláda s tím něco dělat musí. Problém je, že obyvatelstvo čeká, že bude rychlá bezprostřední reakce, která vyřeší ten problém během pár dnů,“ říká Hampl.

Podle statistiky Eurostatu je u nás nárůst cen energií podprůměrný. „Růst cen elektřiny a plynu byl pro Českou republiku kolem 25 procent a byli jsme i pod průměrem EU. Jsou tam i země, kde vidíme růsty kolem 70 i víc procent,“ popisuje Seidler.

Některá opatření proti energetické krizi však mohou trvat léta, možná i desetiletí. „Chtěl bych trochu uklidnit. Některá řešení, jako třeba investice do jaderných zdrojů, mohou trvat dekádu. Ale jsem přesvědčený, že u plynu se kroky, které se dnes dělají, například u LNG, přinesou své ovoce podstatně dříve, spíš v horizontu dvou až pěti let,“ popisuje Cyrani.

Pomoc státu

Velmi často se diskutuje o únosné míře podpory v boji se zdražováním energií. O možnosti neplatit příspěvek na obnovitelné zdroje, jak navrhuje třeba exministr průmyslu Karel Havlíček. Mluví se také o snížení DPH nebo úplném snížení sazby na nulu.

„Když člověk balancuje mezi tím, aby nějakým opatřením neudělal v jiné části ekonomiky problémy, dívá se na specifické věci v energetice. DPH specifické pro energetiku není. Z energetiky odtéká do veřejných rozpočtů hrozně moc peněz,“ popisuje Cyrani.

Současná vláda se aktuálně snaží dopad cen energií na domácnosti snížit zvýšením příspěvků na bydlení a argumentuje tím, že pomoc musí být adresná. Čím více bude podle stratéga ČEZu pomoc adresná, tím více se dá pomoci těm příjemcům, kteří to potřebují, s menším dopadem na veřejné rozpočty.

Jako jedna z možností pomoci zazněla z úst ministrů i možnost zavést tzv. tarif pro chudé, tedy speciální produkt s elektřinou či plynem pro nízkopříjmové domácnosti. „ČEZ by byl připraven takový produkt zavést. Myslím si, že sociální tarif splňuje, že je cílený, pomáhá tam, kde je to potřeba. Kdyby byl zaveden, může to pomoci,“ říká Cyrani.