Vláda vede spor o příspěvek na elektřinu. Když vyhraje Stanjura, ceny vyskočí

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) proto podle zjištění Seznam Zpráv nachystal několik cest, jak by stát mohl s energiemi pomoci i v příštím roce, některé z nich za desítky miliard korun.

„Důsledky ruské agrese na evropskou energetiku ani zdaleka neodezněly. Návrh snížit pomoc s cenami z přibližně 110 miliard korun pro letošní rok na 8,5 miliardy na příští rok by mohl zvrátit nynější pozitivní trend postupného poklesu cen pro zákazníky,“ potvrdil mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Za podporu i v příštím roce se staví především hnutí STAN. „Vidíme jako reálnou hrozbu, že ceny elektřiny porostou. My bychom je rádi udrželi minimálně na stejné hladině jako letos,“ vysvětluje Síkelův stranický kolega, poslanec Lukáš Vlček.

Do nich patří například poplatky za obnovitelné zdroje (495 korun za megawatthodinu pro domácnosti), které letos stát spotřebitelům odpustil. Dotace jsou i na ztráty energie a systémové služby.

Energetický regulační úřad loni také snížil ceny za distribuci – a ztrátu distribučních firem následně kompenzoval stát. V součtu šlo o desítky miliard korun. To by mělo příští rok skončit, jak navrhuje Stanjura.

Nárůstu nákladů se obávají především firmy. „Rád bych zdůraznil, že to nejsou dotace pro nás, to jsou dotace pro solární průmysl, které stát přenáší na nás a domácnosti. Stejně jako další náklady. A my se chceme bavit o tom, jak moc je na nás stát má přenášet,“ uvedl šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.