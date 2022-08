Za vyhozeného státního tajemníka není náhrada. Výběrové řízení zkrachovalo

Vláda by tak podle něj měla ve středu projednat vyhlášení druhého kola výběrového řízení.

Pokud vláda odvolá státního tajemníka, jde o výjimečný krok, který by měl být v duchu zákona o státní službě použit jen při flagrantním porušení zákona. Původně zákon o státní službě s touto možností v zájmu depolitizace státní správy ani nepočítal, s tajemníky jako klíčovými úředníky v resortech mohlo být v případě vážných problémů vedeno kárné řízení.

Sixta to měl nahnuté už od přelomu března a dubna, kdy byl spolu s dalšími lidmi zadržen a vyslýchán policií v souvislosti s podezřelými IT zakázkami v resortu zemědělství. Nicméně z žádného trestného činu dosud on ani nikdo jiný (zadržen byl tehdy i bývalý ministr Miroslav Toman) obviněn nebyl. Tudíž z hlediska zákona zůstává bez škraloupu, ačkoliv policisté u něj při razii na ministerstvu podle informací redakce objevili částku kolem 250 tisíc korun.