S Trussovou i Erdoganem. Lídři si na summitu v Praze vymění mobily, říká Pojar

K summitu EU, tedy sedmadvacítce unijních lídrů a lídryň, se přidá další dvacítka VIP politiků a političek, mimo jiné britská premiérka Liz Trussová či turecký prezident Recep Erdogan.

Jak se všichni poskládají na Pražském hradě – a to nejen pokud jde o zasedací pořádek –, popisuje v rozhovoru se Seznam Zprávami Tomáš Pojar. Jako takzvaný šerpa, tedy hlavní unijní poradce premiéra Petra Fialy, průběh summitu s Evropou dojednával.

„Toto je nová možnost, jak více propojovat země, které do EU chtějí vstoupit, i ty, které z ní vystoupily nebo do ní nikdy vstoupit nechtějí, a jak udržovat přinejmenším diskuzi o tom, co nás spojuje a co nás rozděluje, abychom se navzájem nepřekvapovali,“ říká Pojar. Zároveň odmítl, že by nová evropská politická platforma byla věčnou čekárnou pro země, které usilují o vstup do EU.

Podle Pojara bude akce obrovskou reklamou pro Česko. Jak například uvádí, akreditovaných je 1200 novinářů z celého světa.

Vývoj v posledních dnech byl na mezinárodní scéně znovu dramatický, ať už jde o ruskou proklamaci anexe ukrajinského území, či výbuchy plynovodu Nord Stream. Ovlivnilo to nějak přípravu summitu, co se na něm bude řešit?

Summit se bude věnovat energetice, bezpečnosti Evropy a spolupráci na evropském kontinentu, takže nepochybně i situaci na Ukrajině a ruské invazi. Z tohoto pohledu se nic moc nezměnilo. Ruská invaze začala 24. února a ještě neskončila. Bude to nedílná součást debat, protože to je v tuto chvíli debata o budoucnosti, stabilitě a prosperitě evropského kontinentu. Rusko ilegálně anektovalo Krym už v roce 2014 a toto je jen pokračování ruské dobyvačné a agresivní politiky.

Tomáš Pojar (48) Diplomat a bezpečnostní expert. Loni po volbách se stal externím poradcem premiéra Petra Fialy pro bezpečnost a zahraniční věci. Po ruské invazi na Ukrajinu ale nastoupil na Úřad vlády nastálo, je náměstkem ministra pro evropské záležitosti a takzvaným šerpou, tedy vyjednavačem a pravou rukou předsedy vlády v unijních záležitostech. Zároveň připravuje ustanovení nové bezpečnostní pozice po vzoru USA či Izraele, funkci poradce pro národní bezpečnost. Do státních služeb se Pojar loni vrátil po téměř deseti letech, kdy působil jako prorektor Vysoké školy CEVRO, která je blízká ODS. Předtím byl velvyslancem v Izraeli či prvním náměstkem ministra zahraničí, v té době Karla Schwarzenberga (TOP 09). V letech 1997–2005 byl výkonným ředitelem humanitární organizace Člověk v tísni.

Kdo do Prahy na summit nakonec přijede? Nejsledovanější je účast tureckého prezidenta Recepa Erdogana, o jehož přítomnosti se EU přela, a britské premiérky Liz Trussové, jejíž účast je zajímavá mimo jiné v souvislosti s brexitem.

Bylo pozváno 44 zemí včetně ČR, a v tuto chvíli očekáváme, že všichni přijedou, pokud jim do toho nevleze nemoc nebo něco nepředvídatelného, tedy včetně tureckého prezidenta a britské premiérky. Máme nahlášený jeden pozdní příjezd a brzký odjezd s ohledem na pádné důvody, které souvisí s domácí situací v těchto zemích, nikoli se summitem.

Bude se jednat o největší akci svého druhu, která kdy na českém území byla. Včetně představitelů EU a ještě jednoho hosta prezidenta Zemana, jehož návštěva se bude částečně se summitem překrývat, to bude celkem 48 delegací.

Prezidentův host – to mluvíte o návštěvě katarského emíra?

To musí oznámit pan prezident.

V médiích se objevila informace, že má přijet i generální tajemník Jens Stoltenberg. Premiér Fiala už dříve oznámil, že se za českého předsednictví EU má podepsat nová deklarace mezi EU a NATO, bude to součástí nadcházejícího summitu?

Nebyl zván žádný představitel organizace typu Evropské rady, Rady Evropy, OBSE, OSN či NATO. Cílem je, aby k podpisu deklarace mezi EU a NATO došlo za českého předsednictví, nikoli nutně teď v Praze.

Věčná čekárna? Nesmysl

Když se plánovalo české předsednictví, premiér Fiala mluvil o tom, že pražský summit by se měl týkat obnovy Ukrajiny či energetiky. Nakonec je pražskou „specialitou“ iniciativa Evropské politické komunity, s níž přišel francouzský prezident Emmanuel Macron. Přijala vláda projekt za svůj, nebyl to jen úkol?

My to považujeme za nosnou a zajímavou myšlenku, protože to umožňuje mluvit se zeměmi v trochu jiném formátu, než jaký známe z Evropské rady, OSN či NATO. Přímá diskuze lídrů bez formálních závěrů a otevřená debata nad tématy, které nás spojují, ale i rozdělují, je žádoucí. Stejně tak, aby si vzájemně vyměňovali mobilní telefony a mohli problémy řešit spolu včas a napřímo.

Nebude z toho ale takové věčné předsálí EU, v němž se země usilující o členství zaseknou? To přece ani není v zájmu Česka, které rozšiřování EU dlouhodobě podporuje, určitě více než některé západní země.

To je nesmysl. Všechny evropské rozšiřovací procesy existují dál a nic se na nich nemění. Toto je nová možnost jak více propojovat země, které do EU chtějí vstoupit, i ty, které z ní vystoupily nebo do ní nikdy vstoupit nechtějí, a jak udržovat přinejmenším diskuzi o tom, co nás spojuje a co nás rozděluje, abychom se navzájem nepřekvapovali.

Zaznívaly takové obavy od zemí, které mají kandidátský status a už dlouho na posun směrem k členství čekají?

Všechny země včetně západního Balkánu či Ukrajiny přijíždějí do Prahy a nevidí v tom žádný problém. Navzájem se při společných sezeních ujistily, že to není žádná náhražka rozšiřovacího procesu. Tak to všichni vnímají.

Usmiřování s Británií?

Jde akci vnímat jako porozvodové usmiřování se s Velkou Británií? Podle britských médií bere britská premiérka Trussová iniciativu vážně a druhé kolo by chtěla uspořádat v Británii.

Velká Británie je evropská země, nesporně leží geograficky v Evropě. V Praze se sejdou všechny země, které leží alespoň částečně v Evropě, kromě Ruska a Běloruska, a s výjimkou malých zemí typu Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu. Všechny ostatní byly pozvány bez ohledu na to, jaké mají institucionální vztahy s EU. Británie proto logicky být pozvaná musela, bez ní by to nedávalo smysl.

Je ale ve specifické situaci, na rozdíl od ostatních zemí, po komplikovaném brexitu.

To na tom nic nemění. Toto je setkání zemí, které leží na evropském kontinentě. Tečka. Pozvané jsou země, které mají vztah k Evropě.

Jaká bude účast z ukrajinské strany? Česká vláda doufala, že bude moct v Praze přivítat prezidenta Zelenského.

Vždy bylo jasné, že prezident Zelenskyj bude moci cestovat až po válce. Nyní musí zůstat v Kyjevě, a proto bude Ukrajinu zastupovat premiér.

Může se během dvoudenního jednání něco pohnout ve věci Ukrajiny, pomoci jí či jejího sbližování k EU?

Jedná se o summit neformální, tedy je bez závěrů. Každý lídr může mluvit o tom, o čem chce mluvit sám. My tu debatu nebudeme určovat, naším cílem je to řádně a dobře zorganizovat. Pokud možno s tím, až budou lídři odjíždět, řeknou si, že mělo smysl se takto setkat. A že bude mít smysl to zopakovat. O vztazích EU a Ukrajiny se bude nepochybně jednat na páteční neformální Evropské radě.

Jaká bude role prezidenta? Oproti roku 2009 se summit koná na Pražském hradě, což už si prezident vyjednal na vládě Andreje Babiše.

Je zcela logické, že se summit koná na Hradě. Je to obrovská PR akce pro Českou republiku. Záběry Hradu obletí svět. Už je akreditováno 1200 novinářů, což svědčí o tom, jaký je o tuto akci zájem. Premiér je účastník Evropské rady, je to on, kdo to dává dohromady a koordinuje to s Charlesem Michelem a Emmanuelem Macronem. Hlavou českého státu je ale prezident, ten sídlí na Hradě, takže zcela jistě účastníky pozdraví a části summitu se zúčastní.

Které?

Bude mít důstojnou roli v rámci summitu.

Bude to pozdrav ve formě projevu?

Nepochybně účastníky summitu pozdraví, je to tak správně, je to slušnost to tak udělat, protože je hlavou českého státu. Detaily ještě dolaďujeme.

Aby nedošlo k nedorozumění: Jednat za Česko bude na summitu i přes konání na Hradě a dočasné přítomnosti prezidenta premiér Petr Fiala?

Premiér zastupuje Českou republiku v rámci Evropské rady a premiér bude zastupovat Českou republiku po celou dobu konání summitu. Prezident v rámci zasedání summitu všechny účastníky v určitou chvíli pozdraví a části programu se zúčastní.

Budou se v rámci summitu konat i separátní schůzky státníků? Mluví se například o historické schůzce tureckého prezidenta s arménským premiérem. Bude mít separé schůzky i premiér Fiala? S kým?

V rámci summitu je speciální část vyhrazená na bilaterální jednání, mnoho zemí si to přálo a já předpokládám, že dohromady se bude jednat o desítky jednání, která v Praze proběhnou. O celé řadě víme, o všech ani nemusíme vědět, protože si je lídři dohadují mezi sebou. Mnozí lídři využijí této příležitosti a je to tak dobře.

Seznam řečníků? Předem nevydáme

Bude tam téměř padesátka VIP politiků, s různými zájmy, různými egy a různou politickou a ekonomickou váhou. Jak je jednání koncipované, aby na něj všichni přistoupili?

Začne to plenárním zasedáním, pak se to rozdělí do jednotlivých skupin pro menší diskuze, následuje čas na bilaterální setkání a končí to společnou pracovní večeří. Vždy se sedí v jiných skupinkách, v jiné místnosti, aby to mělo dynamiku a nebylo to tak formalizované, jako jsou zasedání OSN, NATO či třeba Rady Evropy. Chtěli jsme, aby to bylo trochu jiné, než jsou formální jednání v mezinárodních institucích, kterých je dost a na které jsou všichni zvyklí.

Bylo těžké sladit zájmy jednajících stran, aby na sebe třeba nežárlily? Kdo kde a kdy bude mluvit?

To vlastně ještě neskončilo, bude se to balancovat do poslední chvíle. Já jen všechny ubezpečil, že to bude mít dobrý balanc. Bude se to odvíjet od přání jednotlivých řečníků, velikostí jednotlivých států, podle toho, jestli to jsou členské země EU, či zda jsou ze severu, jihu, západu, východu, středu či periferie. I oni se budou muset nechat překvapit, kdo kdy bude mluvit. My žádný seznam řečníků předem vydávat nebudeme.

Jak to má vnímat česká veřejnost, v čem je to přínosné pro Česko? Vstoupí tato iniciativa do dějin, nebo to bude jen jednorázový pokus?

Jak už jsem říkal, je to pro Česko hlavně obrovská reklama, kdy bude snad i hezké počasí a krásné záběry Prahy obletí celý svět. To je důležité. Pokud se to uchytí a tyto summity se budou opakovat, už to bude navždy tak, že první se uskutečnil v Praze. Uvidíme, jak se to ujme a jakou to bude mít budoucnost. Koneckonců, i o tom se tady budou lídři bavit.

Je to něco, o co chce a má česká strana do budoucna pečovat, když se to narodí v Praze? Nebo tady jsme spíše mechanický organizátor, protože to na nás padlo?

Česká strana se bude vždy řádně účastnit, ale tak jako my máme hostitelskou roli a my to tentokrát dáváme dohromady, tak budeme respektovat roli těch, kteří přijdou po nás.

Z USA nikdo nepřijede? Původní ambice byla účast amerického prezidenta na pražském summitu, i když to byly ještě plány před začátkem války na Ukrajině.

Amerika není evropská země, tudíž nikdo z USA nebyl na takto koncipovaný summit ani zván.

Neuvažovalo se o účasti Izraele? Vy jste tam byl v minulosti velvyslancem a jste i dlouholetým spolutvůrcem české zahraniční politiky, která je plus minus proizraelsky orientovaná. Prezident Zeman je samozřejmě dlouholetým známým podporovatelem Izraele. A i v roce 2009, kdy jste se na prvním českém předsednictví podílel coby náměstek ministra zahraničí, byl plán udělat summit EU-Izrael. Nebylo to na pořadu dne i tentokrát?