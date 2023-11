Sněmovna schválila zrušení úpravy přesčasů lékařů a možnost služeb 24 hodin

Změny upravuje novela zákoníku práce ministrů práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), kterou dnes schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení i hlasy opozičních zákonodárců. Podle podpořené úpravy opozičního hnutí ANO by předloha měla být účinná dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, místo od ledna, jak navrhovali předkladatelé. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu. Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že lékařům na dnešním jednání nabídl pro příští rok 9,8 miliardy Kč z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování v nemocnicích. Půjde podle něho o dodatek k úhradové vyhlášce, aby byl závazný pro nemocnice bez ohledu na jejich vlastníka. Lékaři svůj protest podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády odvolají tehdy, až se premiérem předložená nabídka potvrdí písemně. Někteří opoziční poslanci se dnes pozastavovali nad tím, že Válkovi se uzavřít dohodu s lékaři nepovedlo navzdory řadě jednání, Fiala podle nich ministra obešel. „Já bych to nazval, že je to jeden velký chaos,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví hnutí ANO Kamal Farhan. Zdravotníci v nemocnicích či v záchranné službě budou moci podle novely pracovat nepřetržitě až 24 hodin, pokud to umožní kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Vedení s pracovníkem bude navíc muset uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. V prvních třech měsících ji bude možné okamžitě zrušit. Zdravotníka nebude možné k podpisu dohody nutit či „vystavit jakékoliv újmě“, pokud ji odmítne. Směna bude moci podle předlohy trvat nejvýše 12 hodin, na ni naváže případně přesčasová práce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna.