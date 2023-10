Souboj velvyslanců. Nabídky pro Dukovany provází politický lobbing

Na tento den Česko čekalo roky a nebyla to poklidná jízda. V tendru na nové reaktory se nestřetávají jen technologie, ale i země a vlády, které za globálními strategickými firmami stojí. A nejde o žádné muší váhy, naopak - o klíčové spojence.

V akci proto byli v úterý v Praze i zahraniční diplomaté. Francouzský ambasador Alexis Dutertre ráno pomohl „své“ EDF donést nabídku do centrály ČEZ. Severoamerický Westinghouse si u zadavatele tendru rovnou „rozbil stan“ - a americký velvyslanec Bijan Sabet slavnostně přestřihl pásku nové kanceláři. Jen korejský uchazeč si udržoval méně nápadný, suše byznysový profil.

V několika místnostech v kancelářské budově v pražské Michli - sice daleko od centra, ale hned vedle sídla ČEZ - se proplétají vlajky Česka a USA. Představitelé Westinghousu po týdnech „no commentů“ a taktického napínaní vstoupili do tendru s největší fanfárou.

Zástupce Westinghouse, který je jediným soukromým subjektem v soutěži - jinak jde o státní firmy -, přišel podpořit velvyslanec USA vyslaný do Prahy administrativou prezidenta Joea Bidena.

„Nejsem tu jen proto, abych podpořil Westinghouse, který je nejlepším dodavatelem technologie s nejlepšími doložitelnými výsledky, ale reprezentuji tu také dlouhodobý vztah mezi Českem a Spojenými státy a jeho budoucnost. Pro dalších padesát až sto let chceme být jaderným partnerem Česka,“ řekl Seznam Zprávám Sabet.

Českou vládu čeká těžká volba mezi spojeneckými uchazeči o výstavbu nového bloku v Dukovanech. Není to jen střet technologií, ale i geopolitická volba.

A přidal politické argumenty. „Už víme, že energetická bezpečnost je naprosto propojená s národní bezpečností. Viděli jsme Rusko ilegálně vpadnout na Ukrajinu a jeho snahu udělat z energetických dodávek zbraň. Musíme být velmi obezřetní. My to bereme velmi vážně a víme, že vy také,“ dodal Sabet.

Z politického zákulisí se v posledních měsících ozývalo, že americká strana lobbuje za přímou dohodu mezi českou a americkou vládou na stavbě nových reaktorů, jako má Westinghouse v Polsku, a že se jí do tendru nechce. V úterý ale Sabet vyjádřil spokojenost s průběhem tendru. „Jsme optimisté a plní naděje. Víme ale, že to je velmi důležité rozhodnutí pro Českou republiku,“ dodal.

ČEZ a vláda Petra Fialy má sice komfort výběru ze tří nabídek, ale zároveň to vypadá, že minimálně dva důležité spojence bude muset zklamat a jejich nabídky odmítnout. Nejde o málo - uchazeči do sepsání nabídek investovali nemalé prostředky a také Česko je s jejich „mateřskými státy“ silně geopoliticky propojené. A to zejména se Spojenými státy a Francií. Druhý jmenovaný se v posledních letech stal poměrně dobrým spojencem Česka zejména na půdě EU, právě v oblasti prosazování jádra a zlepšování jeho pověsti v Evropě.