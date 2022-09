Vizita: Evropa i Česko zbrojí proti rakovině

Čtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru !

Ale dobrali se nakonec i k tématu evropského boje proti rakovině, který měl být podle „předválečných“ představ jasnou prioritou českého předsednictví. Ač je toto téma v poslední době vždy spíš „třetí v pořadí“, jednotlivé kroky a výstupy se začínají skládat do docela silného celkového obrázku. Věnujme mu tedy dnešní Vizitu.

Nezmiňuji to ve svých textech poprvé, ale stojí to za zopakování: Kampaň před posledními sněmovními volbami byla v mnoha ohledech zlá, ale jedno pozitivum měla. Andrej Babiš dokázal svou tradiční kraválovou metodou vynést do popředí politického zájmu onkologickou péči v Česku.