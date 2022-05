Z burzy práce pro Ukrajince: Berou i nabídky okolo 20 tisíc hrubého

Před válkou na Ukrajině žila na pobřeží Černého moře, asi dvacet kilometrů od Oděsy. Do Brna utekla, protože tam už několik let žije její 25letý syn s manželkou. „Třeba budou mít děti a chci jim být nablízku,“ vysvětluje vystudovaná inženýrka z oděské polytechnické univerzity. Doma dělala mimo jiné kontrolorku kvality práce.

V Brně bydlí od začátku března, dva měsíce dochází na kurzy češtiny. Několik týdnů pracuje ve skladě kosmetické firmy. „Je to tam hodně hektické a chci práci na plný úvazek. Pět tisíc korun od státu postačí na jídlo, ale musím taky zaplatit bydlení,“ vypráví češtinou, která už stačí na běžnou domluvu.

S kolegou z Ukrajiny mluví se zájemci plynně ukrajinsky. Kromě informativních letáků a vizitek nabízí nástupní plat okolo 24 tisíc korun hrubého, po zaučení lidi dostávají přidáno. Nabízí taky ubytování za dva tisíce měsíčně. Firma nyní inzeruje okolo patnácti míst, další v uplynulých týdnech obsadila. „Hledáme převážně obsluhu textilních strojů. Je to docela náročná činnost, nic, co by se dalo za odpoledne nebo týden naučit. Máme interní školu. Lidé se zaučují tři měsíce, i v ukrajinštině,“ popisuje Dankovský.