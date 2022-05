Nadšení pomáhat Ukrajincům opadlo. Dobrovolníkům začne Praha platit

Na mnoha místech v Česku začínají chybět dobrovolníci, kteří by pomáhali Ukrajincům. Výzvu k zapojení se do pomoci zveřejnila krajská asistenční centra v Praze, Brně a Ostravě, ale také další organizace, které se zabývají převážně integrací běženců.

V Praze se rozhodli řešit to penězi. „Dobrovolníky“ budou lákat na finanční odměnu. V dalších městech se o tomto kroku jedná.

Peníze poputují na náklady spojené s dobrovolníky v asistenčním centru, v infokioscích na Hlavním nádraží a na Florenci, ale i na dalších místech, kde pomáhají. „Věřím, že se díky tomuto kroku podaří namotivovat i další, kteří by se chtěli do pomoci zapojit,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

V metropoli chybí asi 200 lidí, situace je ale ještě zvladatelná. „V tuto chvíli to chod centra neohrožuje. Nicméně vždy se dobrovolníci hodí a mohou se hlásit na příslušné portály,“ sdělil tiskový mluvčí pražského Hasičského záchranného sboru Martin Kavka.

V pražských Vysočanech momentálně pomáhá okolo 85 dobrovolníků denně. Podle Šonky by jich ale ideálně mělo být alespoň o čtyři desítky více. Podobná situace je na Hlavním nádraží v Praze, kde denně dobrovolničí zhruba 55 lidí. Potřeba jich je ale čtyřikrát tolik. „Zájem na všech místech se poslední tři týdny rapidně snižuje,“ uvedl Šonka.

Největší poptávka je po tlumočnících, kteří mluví ukrajinsky a rusky, ale také po lidech, kteří by připravovali občerstvování. „Dále chybí dobrovolníci na poskytování informací ohledně systému sociální pomoci, případně medici na stánku první pomoci,“ dodal Šonka.

V asistenčních centrech v dalších městech se zatím o financích pro dobrovolníky nerozhodlo. „Například v Ostravě si všichni uvědomují, že lepit dobrovolníky nejde dlouhodobě. Kraj samozřejmě uvažuje o tom, že by uvolnil nějaké prostředky, kterými by ohodnotil jejich práci. Je to všechno v jednání, ale zatím konkrétní rysy neznáme,“ uvedl vedoucí dobrovolnictví organizace Adra Petr Adamus.