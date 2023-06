1000 dní od havárie. Inspekce až po letech uznává chyby na Bečvě

„Okamžitá reakce zaměstnanců po havárii, to bylo doposud velmi podceněno,“ přiznal Seznam Zprávám nový šéf České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Petr Bejček. „Když vyjížděli brněnští kolegové na místo den po havárii, neměli relevantní informace, které mít měli.“

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Stát chce mimo jiné zavést digitální registr výpustí, který detailně zmapuje všechna potrubí, která vedou do toků.

Ministerstvo životního prostředí chce vycházet z pilotního projektu na 14kilometrovém úseku Labe. Jeho výsledky bude prezentovat v řádu týdnů. „I tam se ukázalo, že některé výpusti nejsou v mapách nijak evidované. Je potřeba, abychom konečně věděli, co nám do řek teče,“ pravil Hladík.

Podle Bejčka ale monitoring výpustí u velkých toků potrvá asi sedm let a kompletní evidence včetně menších toků bude hotová za deset let.

Ministr také představil základní obrysy novely zákona o předcházení ekologické újmě. Jeho kolegové chystají paragrafové znění, podle Hladíka bude platit nejdřív za rok. „Po Novém roce to musíme poslat do Sněmovny,“ řekl k chystanému návrhu.

Novela má jasněji definovat, co je to ekologická újma. Také má definovat, kdo bude podle těchto parametrů vyšetřován jako původce havárie. Má také usnadnit státní správě reakci na havárii. „Bude větší možnost jasně udělit pokyny, nápravná opatření v reálném čase. Provozovatel musí učinit teď hned, co mu státní správa nařídí,“ nastínil Hladík.