A co nezdražuje? reagují lidé odevzdaně, že i cena jízdenek vzroste

„Chápu sice, jak na tom dráhy jsou, ale nelíbí se mi to. Jezdit vlakem je pořád lepší než auty, i vzhledem k životnímu prostředí, tak doufám, že lidi nepřesednou ve velkém do aut,“ říká paní Alena, zatímco čeká na smíchovském nádraží v Praze na vlak směr Beroun.

Její obavy vyvrací Jan, který podle svých slov dojíždí vlakem do práce denně. K vyšším cenám přistupuje pragmaticky. „Nic s tím neuděláme. Já budu jezdit každý den i dál, i když to bude o trochu dražší,“ říká.

Opodál čekající třicátník Radim dodává: „S rostoucími cenami energií to chápu. Ale může to mít dopad na lidi, co dojíždějí denně do práce, zvlášť pro ty s nižšími příjmy. Já jezdím jen asi jednou za čtrnáct dní, tak mi to tolik nevadí.“