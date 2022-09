Advokát chce na Babiše poslat soudního exekutora

Advokát Aleš Rozehnal, který Filipovou zastupuje, chce na bývalého premiéra poslat soudního exekutora. A to proto, že Babišův omluvný dopis podle něho nedodržel regule nařízené verdiktem.

„Přestože jsem předmětným výrokem neměl v úmyslu Vás jakýmkoliv způsobem urazit, ani to nedává smysl, neboť jsem Vás před započetím našeho sporu ani osobně neznal, ctím pravidla právního státu a přestože s uvedeným soudním rozhodnutím nesouhlasím a budu proti němu podávat dovolání, podvoluji se mu a zasílám Vám omluvu předepsaného znění,“ napsal Babiš do dopisu s omluvou Janě Filipové.

„Andrej Babiš omluvný dopis uvedl svým komentářem, sdělil, že s rozsudkem nesouhlasí, že podá dovolání, že žalobkyni nechtěl urazit, ani ji neznal. Takové sdělení nemá dle mého názoru u této formy satisfakce co pohledávat,“ míní advokát Vyskočil.

Do sporu s Janou Filipovou se Andrej Babiš dostal poté, co se tato žena v roce 2018 zúčastnila demonstrací proti němu a jeho vládě a tehdejší premiér uvedl, že demonstranti jsou za účast zaplaceni. Jana Filipová si to nenechala líbit, dala Babiše k soudu, kde se nakonec domohla satisfakce.