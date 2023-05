Ať Česko zaplatí za lékaře v Koreji kauci, vyzval vládu senátor Čunek

„Jeho situace je teď taková, že byl vyzván právníkem domněle postižené strany, aby zaplatil odškodné. To však bylo tak vysoké, že to odmítl. Možná i proto, že když nic neudělal – z jeho pohledu, tak proč by platil,“ popsal aktuální stav věci Čunek.

Lékař s hodností podplukovníka přicestoval do Koreje s delegací ministra dopravy Martina Kupky (ODS) 12. dubna. Server iDNES.cz napsal, že v opilosti plácl přes zadek ženu, která cestujícím v Busanu měřila teplotu. Lékař v rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítl, že by ženu obtěžoval, ale i to, že by byl v tu chvíli opilý, jak ministr dopravy naznačoval.