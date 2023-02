Babiš stáhl stížnost z Ústavního soudu. Bál se, že se otočí proti němu

Poslanec hnutí ANO Andrej Babiš, který byl obžalován a zatím nepravomocně osvobozen v případu dotačního podvodu, stáhl stížnost, se kterou se jeho advokáti kvůli kauze Čapí hnízdo obrátili na Ústavní soud.

Babiš a jeho právníci zpochybňovali způsob, jakým byl Babiš po volbách v roce 2021 opětovně Sněmovnou vydán k trestnímu stíhání – totiž že znění žádosti se liší od toho, co následně napsal do obžaloby státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Jak ale zjistily Seznam Zprávy, na konci ledna vzal Babiš stížnost zpět. „Stěžovatel může vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě,“ potvrdila to mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi. „V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Stěžovatel této možnosti využil, a Ústavní soud proto řízení zastavil usnesením.“

Babišův advokát Michael Bartončík připustil, že se k tomuto kroku nerozhodli proto, že by změnili názor na Babišovo vydání, ale kvůli tomu, že v případě úspěchu stížnosti by se mohl celý případ, v němž je nyní Babiš nepravomocně osvobozen, vrátit zase na začátek.

Jak advokát vysvětluje, kdyby Babiš se stížností uspěl, dostal by případ Nejvyšší soud. „Kdyby Nejvyšší soud zjistil, že došlo k vydání neoprávněně, v konečném důsledku by to znamenalo, že bychom museli opakovat celý proces,“ řekl pro Seznam Zprávy Babišův advokát Michael Bartončík.

Seznam Zprávám však také řekl, že na důvodech stížnosti trvá. „Máme za to, že byla špatně a vadně podána obžaloba. Je rozpor mezi tím, pro co byl vydán a pro co byl obžalován,“ doplnil Bartončík.

Pro vysvětlení: Andrej Babiš byl loni v březnu opětovně vydán poslanci k trestnímu stíhání podle stejné žádosti, kterou už vyšetřovatelé poslali do Sněmovny v roce 2017. Jenže tehdy například bylo v kauze obviněno jedenáct lidí, zatímco v roce 2022 už pouze dva – vedle Babiše ještě jeho manažerka Jana Nagyová. A také dále se text Šarochovy obžaloby sepsaný na konci vyšetřování od žádosti o vydání liší.

Kauza Čapí hnízdo není stále pravomocně skončena. Nyní se čeká na to, až soudce Jan Šott sepíše písemné znění rozsudku, v němž vysvětlí, proč zprostil Babiše a Nagyovou obžaloby. Žalobce Šaroch poté bude mít možnost podat odvolání. To by následně řešil Vrchní soud v Praze.

V kauze obžaloba tvrdila, že Andrej Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle Šarocha to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.