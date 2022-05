Bez babičky o hladu. Někteří samoživitelé nedokážou zaplatit ani bydlení

Bez finanční pomoci své matky-důchodkyně by samoživitelka Eva z Plzeňska nevyžila.

Další samoživitelka Renata, která žije na Moravě s jedním dítětem, přiznává, že bez pomoci blízkých by byla každý měsíc 8000 korun v minusu. „Bez rodičů to prostě nedávám. Zdražování energií pocítím až v létě, kdy bude vyúčtování. Úplně se toho hrozím,“ líčí žena.

Eva z Plzně si našla nové bydlení, kde bude mít o několik tisíc korun menší náklady, stěhovat se bude až v červnu a mluví o tom, že do té doby musí vydržet.

„Normálně by člověk řekl, že není možné, že po zaplacená náklady na bydlení být minusu, protože existuje systém sociálních dávek. Jsou to ale případy, kdy se příšerně zvedly zálohy na energie, zvýšil se jim nájemné, přišly jim nedoplatky. A právě v tomto bodě se nemohou úplně spolehnout na pomoc státu, protože například příspěvek na bydlení zkoumá finanční situaci za předchozí tři měsíce,“ vysvětluje ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková a dodává, že jde o nový trend spojený s aktuálním skokovým zdražováním energií.

„Situace začíná jít - lidově řečeno - na dřeň. Jako rodič řešíte dvě elementární věci: musíte mít kde bydlet a musíte mít co jíst. Pokud na to nemáte, všechno ostatní začínáte odsouvat,“ zobecněně popisuje, jak samoživitelé reagují na současné zdražování.

Případy rodičů, kteří se sami starají o dítě a aktuálně se dostávají po zaplacení nákladů na bydlení do minusu, potvrzují i odborníci z dalších organizací, které se snaží pomáhat.

Pavel Šimon, vedoucí Šance pro rodinu v Oblastní Charitě Polička, který napřímo pracuje s rodinami v nouzi, podobné situace také potvrzuje a dodává, že trend se týká širšího okruhu rodin: „Nejsou to jen matky samoživitelky. Pracuji i s rodinami které mají hodně dětí. A čím víc je osob v domácnosti, třeba zvlášť, když pracuje jen jeden z rodičů, tím ohroženější rodinou jsou.“

Mluví o tom, že do finančních problémů se dostávají i rodiny, které charakterizuje, že byly zvyklé „spíše přispívat než brát“. „Není jednoduché překonat tu bariéru, kdy si člověk přizná, že je v háji. Je potřeba varovat je, aby se nedostali do dluhové pasti, protože pro takové rodiny je jednoduší říct si o půjčku, než dojít na Charitu,“ apeluje vedoucí programu na pomoc rodinám s dětmi.

Z jídla jde nejčastěji o sladké pečivo – to kvůli zdražování vyřadilo 60,4 procenta dotazovaných. Na druhém místě to jsou pomeranče a mandarinky, které přestalo kupovat 49,2 procenta oslovených.

A třetí příčku potravin, které se nedostávají do košíku, se dostali papriky, kupovat je přestalo 46,9 procenta dotázaných.

„Dětem se snažím dát vše, ale já už si to nevezmu. Koupím ovoce, zeleninu, ale já si to nevezmu. Nenaleju si džus, protože vím, že kdybych si vzala, tak dětem uberu,“ vysvětluje samoživitelka Eva, že se snaží šetřit hlavně na sobě a bere to jako „dietu“. Mluví ale o tom, že už musela přestat kupovat u dětí oblíbený šlehaný tvarohový dezert.