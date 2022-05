Otázky a odpovědi: Jaké jsou podmínky dávky 5000 korun na dítě

Minulý týden vláda oznámila svůj záměr pomoci rodinám s dětmi a vyplatit jim letos jednorázový příspěvek 5000 korun za každé nezletilé dítě. O několik dní později jsou jasnější některé detaily: například, že hlavní podmínka příjmu do jednoho milionu korun hrubého by se měla týkat pouze rodičů, aniž by se započítávali další členové domácnosti, například prarodiče.

Prvotní návrh této mimořádné finanční podpory pro rodiny se aktuálně dál rozpracovává, nejsou proto naopak známé některé klíčové otázky, jako například jestli bude nutné o příspěvek žádat a jestli ovlivní pobírání sociálních dávek.

Redakce Seznam Zpráv přináší přehled otázek, na které Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo odpovědi, i těch, které zůstávají zatím nejasné:

Bude potřeba o peníze žádat?

Ministerstvo teprve zjišťuje, nakolik dokáže ze systémů vyčíst, zda mají rodiče na příspěvek nárok. Nedokáže tak říct, zda dávku vyplatí automaticky, nebo bude nutné podat žádost.

„Chceme co nejvíce spoléhat na databáze, kterými stát disponuje, aby administrace příspěvku byla co nejjednodušší, ale zároveň spolehlivá,“ uvádí mluvčí ministerstva Eva Davidová a doplňuje, že prioritou je co nejvyšší míra automatizace. „Nyní prověřujeme postupy a propojení registrů,“ vysvětluje.

Počítá se čistý, nebo hrubý příjem? A co střídavá péče?

Na příspěvek 5000 korun na dítě budou mít nárok rodiny s příjmem do milionu korun hrubého.

Limit je nastavený na dvě hrubé průměrné mzdy, tedy 83 tisíc korun měsíčně. Průměrná mzda v 1. čtvrtletí letošního roku se totiž očekává ve výši zhruba 41 500 korun.

Není jasné, zda půjde příspěvek rozdělit, pakliže mají rodiče dítě ve střídavé péči.

Kdo všechno se počítá do rodiny?

Pro vyplacení dávky bude rozhodující příjem rodičů, případně adoptivních rodičů.

Pokud tedy ve společné domácnosti například žijí i další osoby, například prarodiče, nebo už dospělé dítě, tak jejich příjmy se nebudou započítávat, potvrdilo pro Seznam Zprávy ministerstvo.

Pokud mám pět dětí či více, dostanu 5000 korun na každé z nich?

Ano, Ministerstvo práce a sociálních věcí neplánuje stanovit limit. „Takto omezen by příspěvek být neměl,“ říká mluvčí Eva Davidová.

Promítne se jednorázový příspěvek na dítě do příjmů domácnosti u sociálních dávek, jako je příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě?

Pro řadu domácností, které pobírají sociální dávky, jde o klíčovou otázku. Pokud by se totiž jednorázová dávka promítla do příjmů za rozhodné období, mohly by dočasně přijít o jiné dávky, které od státu čerpají. Ministerstvo ale zatím problém neujasnilo.

Bude se započítávat do příjmů i například solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytovávají uprchlíky?

Solidární příspěvek, který stát vyplácí domácnostem, které ubytovaly válečné uprchlíky, konkrétně tři tisíce korun za ubytovanou osobu a maximálně 12 tisíc korun, by se do příjmů započítávat neměl.

„Má v systému státní podpory odlišné postavení, nepodléhá ani například zdanění,“ vysvětluje Eva Davidová.

Který úřad bude příspěvek zpracovávat?

Ministerstvo práce v tuto chvíli zvažuje více možností. „Nabízí se využití dat České správy sociálního zabezpečení, finančních úřadů a podobně. Určitě není naším cílem ještě více zatížit úřady práce. Jisté je, že systém by měl v maximální možné míře fungovat elektronicky,“ vysvětluje Eva Davidová, jak se na ministerstvu nad příspěvkem zamýšlí.

Kdy se bude příspěvek vyplácet?