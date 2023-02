Válek chce zvýhodnit zodpovědné pacienty

Za účast na screeningových programech a dodržování preventivních prohlídek by mohli Češi být zvýhodnění na zdravotním pojištění. Podporu této myšlence vyslovil místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v nedělním diskuzním pořadu stanice CNN Prima News.

„Chci, abychom ještě více vstoupili do podpory občanů k účasti na screeningových vyšetřeních. A co jim za to nabídnout?“ zmínil v diskuzi ministr Válek s řečnickou otázkou. Podle něj lze uvažovat například o bezplatných lázeňských pobytech nebo dalších benefitech.