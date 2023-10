„Být teenager, zhroutila bych se.“ Svlékací aplikace už mají dopady i v Česku

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Že po síti Telegram koluje její uměle vytvořený, nahý snímek, se čtyřiadvacetiletá žena dozvěděla náhodou. Snímek z narozeninové party někdo stáhl z jejích sociálních sítí.

Zatímco na originálu má na sobě fialkové šaty, na snímku upraveném umělou inteligencí už se usmívá do objektivu zcela nahá.

„Ozvala se mi nějaká slečna na instagramu, že má moji fotku ze skupiny na Telegramu a jestli ji chci poslat, s čímž jsem samozřejmě souhlasila,“ vypráví influencerka Victoriya Michshenko.

Když zjistila, co se stalo, rozhodla se svou zkušenost sdílet na sociálních sítích, čímž strhla lavinu. Začaly se jí totiž ozývat desítky dívek. „V reakci na to mi napsalo strašně moc dalších slečen, že se jim stalo to samé, a některé už s tím dokonce byly i na policii,“ říká Michshenko.

Podobnou zkušeností si v posledních dnech prošla i jednadvacetiletá Sophie Šarláková, která na sociálních sítích také vystupuje jako influencerka.

„Nejdřív mi asi před měsícem od dotyčného, který mi pak poslal ty fotky, přišla vulgární zpráva. To jsem ignorovala, ale pak se ozval znova s tím, že pomocí AI dokáže vygenerovat moji nahou fotku,“ popisuje dívka s tím, že aktuálně je profil, ze kterého jí zprávy chodily, už smazaný.

Kopii konverzace mladá žena zveřejnila na svém profilu. „Ozvala se mi spousta holek s tím, že tenhle kluk je známá firma. Rozesílá nahé fotky a vlastnil i nějakou stránku na instagramu, kde sdílel nahé fotky dalších holek,“ říká Šarláková.

Když jí pak od dotyčného přibližně po dvou týdnech přišla fotomontáž, na níž byla nahá, rozhodla se celou věc předat k prošetření policii.

„Osobně jsem z toho nebyla nějak špatná, bylo mi to svým způsobem jedno, protože to nevypadalo moc realisticky, ale spíš jsem se bála o to, že to může udělat komukoliv dalšímu,“ vysvětluje Šarláková, co ji nakonec přimělo vypravit se na policejní stanici.

Efektivní rada podle policie neexistuje

Na policii se ale mladá dívka dozvěděla, že se bude jednat maximálně o přestupek. „Řekli mi, že jakmile jsem tu fotku dala na internet, může si ji bohužel stáhnout každý. Prý to předají nějakému analytikovi, aby se na to podíval, ale nepůsobilo to na mě tak, že by měli nějaký velký zájem to řešit,“ dodává Šarláková.

Vytvořit takovou fotografii není s technologiemi, které jsou dnes na internetu k dispozici, nic komplikovaného. Jestliže se ale nejedná o explicitní snímky nezletilých dětí, nelze samotné zveřejnění falešné nahé fotografie podle mluvčího Policejního prezidia kvalifikovat jako trestný čin.

„Pokud ale dojde ke zveřejnění, respektive vyhrožování umístěním fotografie na sociální sítě, tak může být teoreticky naplněna skutková podstata trestného činu,“ vysvětluje policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Současně doplňuje, že popisované případy by mohly být kvalifikovány jako přestupek proti občanskému soužití.

„U popisovaného jednání je vždy klíčová subjektivní stránka, což jinými slovy znamená, že poškozená musí cítit zveřejnění jako svoji újmu a musí toto oznámit na policii,“ konstatuje mluvčí Moravčík. Kolik podobných případů už policie řešila, není – s ohledem na to, že se většinově nejedná o trestný čin – možné říci.

Myslím si, že tady nesmíme posuzovat pouze dopad na konkrétního jedince, ale musíme hodnotit škodlivý potenciál té aktivity stejně jako třeba u znásilnění. Radek Ptáček, klinický psycholog

Doporučení, jak předcházet tomu, aby se vaše publikované fotografie nestaly materiálem pro podobnou montáž, policie nemá. Podle Moravčíka žádná preventivní rada neexistuje, jelikož aplikace dokáže vytvořit montáž z jakékoliv volně přístupné fotky, a to s využitím minima zdrojových dat.

„V praxi je tedy nejlepším řešením kontaktovat své přátele, upozornit je na to, že někdo vytvořil a zveřejnil takovouto fotomontáž, a ubezpečit je, že na snímku skutečně nejsem já a jedná se o montáž,“ radí mluvčí.

„Kdybych byla teenager“

Obě ženy se ale obrátily na policii zejména kvůli obavám o to, že by se obětí takového jednání mohl stát i někdo o pár let mladší, kdo by se s podobnou zkušeností mohl vyrovnávat podstatně hůř než ony.

„Mě to nijak nezasáhlo, protože už mám v tomhle ohledu srovnanou psychiku a jsem dospělá, ale kdybych byla teenager a někdo mi tohle udělal, tak bych se asi zhroutila nebo změnila školu. Myslím si, že někoho mladšího by to mohlo hodně poznamenat, nebo přerůst v šikanu,“ nastiňuje čtyřiadvacetiletá Victoriya možné černé dopady.

Možnost závažné psychické újmy v takových případech nicméně potvrzuje i klinický psycholog Radek Ptáček.

„Každý má nějaké své vlastní sebepojetí a zároveň žijeme v sociálním světě, kde je pro nás důležité i to, jak nás vidí druzí lidé. A jestliže náš obraz, který o sobě vytváříme ve společnosti, něco naruší, může to mít poměrně výrazně destruktivní dopady,“ vysvětluje odborník.

Důsledky podobné zkušenosti se pak mohou podle Ptáčka projevit například formou stažení se ze sociálního života, úzkostmi nebo depresivními stavy. „Děti a dospívající si navíc vlastní identitu teprve budují, takže tam mohou být dopady obzvláště závažné,“ psycholog.

Závěrem pak upozorňuje na to, že je důležité akcentovat zejména škodlivý potenciál takového jednání – podobně jako v případě znásilnění.