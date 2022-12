Část diabetiků si připlatí za inzulin

„Česká průmyslová zdravotní pojišťovna hradí svým klientům léčivé přípravky do výše úhrady, která je státem regulovaná ze strany SÚKL,“ dodává.

To potvrzuje i tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky Jana Schillerová. „Doplatek je započítáván do takzvaného zákonného ochranného limitu. Stává se ale, že například některá lékárna požaduje po klientovi nižší doplatek nebo dokonce žádný. To už je v gesci jednotlivých lékáren,“ konstatuje.