Češi zadržení v Albánii zůstávají v zemi. Čekají na vrácení techniky

Dvojice, se kterou je redakce Seznam Zpráv v kontaktu, popsala, že fakticky nemohou zemi opustit. Problém jim způsobují zejména zabavené mobilní telefony. Na přístroje mají například navázané internetové bankovnictví a dostávají se do prodlení s platbami.

Podle mluvčí musí Češi počkat, až vyšetřování skončí a zástupci České republiky do něj nemohou nijak zasahovat. „Bohužel nemůžeme ani predikovat, jak dlouho vyšetřování bude trvat,“ podotýká Wernerová.

Po svém pondělním propuštění Thomas Morgan v rozhovoru Seznam Zprávám vylíčil, co se mělo v neděli odehrát a jak byl se ženou zadržený:

„Jestli nám to do pondělí nepředají, tak pojedeme domů a budeme to řešit z Česka,“ plánuje Thomas Morgan a dodává, že jinak k nim tamní policisté přistupují korektně.