Ministerstvo sestavuje novou zbraň proti neplatičům alimentů

Vyšší a denní úročení dlužné částky, zavedení minimální desetiprocentní srážky ze mzdy a to ještě před odečtením nezabavitelné částky a k tomu navíc možnost dluh přeprodat jiné osobě.

„Je to především z důvodu, aby se z osoby, která výživné vymáhá, eliminovalo stigma a administrativní zatížení. Ne každá samoživitelka má sílu na to vymáhat výživné prostřednictvím výkonu rozhodnutí exekuce, tak se může rozhodnout pro postoupení pohledávky,“ vysvětloval myšlenku náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS) před novináři.

Ministerstvo předpokládá, že by se postoupení pohledávky mohlo využít třeba i v případě širšího příbuzenstva - matka by dluh postoupila například svému bratrovi, který je s jejím expartnerem za dobře.

Redakce Seznam Zpráv má k dispozici pracovní verzi důvodové zprávy připravované změny, kde se zmiňuje i to, že přeprodej dlužných alimentů může pomoci v situaci, kdy je dlužník dostatečně solventní, ale odmítá výživné platit kvůli sporům s expartnerem.

Subjekt, který by dluh mohl koupit, například i proto, že mu už dotyčný dluží jiné peníze, tak podle dokumentu může mít lepší schopnost pohledávku vymoci.

„U postoupení pohledávky ve výši nominálního výživného nebude potřeba souhlas soudu,“ doplnil ještě Antonín Stanislav na tiskové konferenci informaci, že by přeprodej měl být poměrně snadným úkonem.

„Ještě diskutujeme, jestli to případně nepůjde cestou samostatného návrhu,“ zmínil náměstek na tiskové konferenci a doplnil, že během září má proběhnout k tématu vymáhání výživného schůzka Ministerstvo spravedlnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už během srpna zmínil, že je nutné hledat cesty, jak vymáhání neplacení výživného zefektivnit a uvedl, že by se vydal i cestou zabavování aut nebo sportovních permanentek.

„Vyjadřovali jsme se k tomu někdy před lety, a říkali jsme proč ne, oživilo by to zase trh pohledávek. Ale záleží na tom, jak by byly nastavené parametry,“ říká Jana Tatýrková, výkonná ředitelka Asociace inkasních agentur.