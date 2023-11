O tyto „děti“ se stát už příliš nestará. Ujali se jich vysokoškoláci

Jejich nedostatečnou podporu kritizuje Bohuslav Binka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Stát se o ně stará velmi málo. Nemá žádnou ucelenou politiku, kterou by podporoval přechod mladých dospělých do samostatného života,“ upozorňuje.

Do dětského domova se dostal ve třech letech. „Matka byla alkoholička. Jednou se poprala s mojí sestrou a nějak se to dostalo ven. Ještě ten stejný večer přijela sociálka a sebrala nás,“ vzpomíná.

Z dětského domova, který popisuje jako „jediné klidné období jeho dětství“, se po třech letech vrátil do rodiny. Žil s otcem a nevlastní matkou. „Myslel jsem si, že všechno bude v pořádku. Ale pak jsem se modlil za to, abych se mohl vrátit zpátky,“ říká.

Když mu bylo 14, jeho otec padl do insolvence. „Začali jsme se o sebe se starší sestrou starat sami. Většinu času jsem trávil v práci místo školy, začal jsem jako pizzař. Nebylo to úplně legální, ale tutlali jsme to před ostatními, abychom nemuseli zpátky do dětského domova.“