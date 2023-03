Glosa: Michelina v Česku nepotřebujeme. Ale bude lepší, když zůstane

Jsou kuchaři, kteří michelinskou hvězdu odmítli, a i ti, kteří vydavatelství požádali, aby do jejich podniků své inspektory neposílalo. Abychom to shrnuli, kolem michelinských hvězd je spousta rozruchu i kontroverzí.

Chápu argumenty proti : pro zmíněné peníze se dá nepochybně najít lepší využití. Nebo ne přímo lepší, ale lépe obhajitelné. Jenže to se dá říct o všech výdajích, které nejsou mandatorní. Stačí do odpovědi přimíchat klidně náhodně slova jako „zdravotnictví“, „školství“ nebo třeba „hasiči“. A každá diskuze tím může skončit.

Avšak stejně si myslím, že to stojí za to. Mé protiargumenty jsou tři:

2. Když v nějaké zemi Michelin hodnotí restaurace, je to jeden ze signálů, že se v té zemi dobře žije. A i když většina Čechů do michelinských restaurací asi pravidelně chodit nebude (já byl v Praze za celou dobu možná jednou nebo dvakrát), je mnohem důležitější, že tam MŮŽEME jít. (A pak třeba na sociálních sítích napsat, jak to bylo otřesné a zbytečné.)

3. No a ještě důležitější je to pro kuchařskou branži. Ta je díky Michelinu jedním z těch šťastných oborů, které mají metu, po které lze toužit a usilovat o ni. Zejména když v tom oboru začínáte. Podobně jako jiné obory mají Nobelovy ceny, olympijské medaile nebo sošky Oscara. Tenhle aspirační moment Michelina považuju možná za vůbec nejdůležitější.

Stát by se měl k penězům chovat jako my lidi, tedy rozumně. Pokud možno, přesněji řečeno. A nelitovat námahy sehnout se na ulici pro zakutálenou korunu. Ale občas utratit peníze za něco, co vám zlepší náladu nebo pocit, byť to možná nedává úplně smysl.