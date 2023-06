Hořkosladký výsledek, reagují Piráti na vyjednané peníze pro rodiče

„Odpovědnost za finální podobu proto nese ODS a premiér Petr Fiala. Byla to jejich vůle udělat to takto,“ dodává politička, která o navýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě usiluje.

Místopředsedkyně Pirátů Hana Hajnová mluví o hořkosladké příchuti. „Je to určitě lepší než nic, je to určitě potřeba a je třeba říct, že i zde jsme sehráli důležitou roli, že těch 50 tisíc korun je. Na druhou stranu jsou tam další podmínky. Je to až pro děti od 1. ledna 2024, což mi nepřijde úplně fér,“ říká.

Odkazuje přitom na propočty, kolik by jednotlivé varianty stály peněz. Z interního dokumentu vytvořeného pro jednání koalice totiž vyplývá, že pirátská varianta by byla oproti schválené podobně navýšení dražší v příštím a přespříštím roce, a to o téměř tři miliardy korun. Kompromisní varianta by rozpočty zatížila v následujících dvou letech jen o zhruba 240 milionů.