Jako si nepřebírat poštu. Statisíce lidí se stále nepřihlásily do datovek

Řadě z nich stát datovou schránku zřídil automaticky v průběhu letošního roku, a to kvůli změna zákona, který to začal vyžadovat.

„Počet držitelů datových schránek, kteří se do datové schránky nepřihlásili, se může zdát vysoký, ale byl do jisté míry očekávatelný,“ říká pro Seznam Zprávy mluvčí DIA Anna-Marie Lichtenbergová. „Avšak není konečný,“ dodává s tím, že celkově stát eviduje 3,52 milionu datových schránek.

„Třeba u přerušené živnosti. Lidé úplně zapomněli na to, že mají přerušenou živnost, protože nepodnikají. Pro ně to podnikání skončilo, ale figurují v živnostenském rejstříku,“ upozorňuje advokát.

„Nepřihlášení do datové schránky neznamená, že schránka není zpřístupněna a je neaktivní. Datová schránka je dle podmínek zákona zpřístupněna i v případě, že se do ní držitel nepřihlásí, tedy 15. dnem od doručení přístupových údajů v případě neaktivity jejího držitele,“ vysvětluje Lichtenbergová, v čem můžou spočívat negativní dopady.

„Je to stejný problém, jako když si nepřebíráte poštu,“ varuje Jan Vobořil, že výsledek může být zpráva doručená takzvaně fikcí a už v minulosti v poradně řešili případy lidí, kteří skončili v exekuci, aniž by o tom věděli.

V takovém případě ovšem podle Kuklinci lze rozporovat doručení fikcí. „Pokud je živnost pozastavena a do schránky je doručena zpráva, která se živností nesouvisí, fikce doručení neplatí. V praktické rovině to stále vytváří problém, protože někdy trvá vyargumentovat, že zpráva neměla jít do této datové schránky. Právní důsledek by nicméně měl být takový, že k účinnému doručení nedošlo,“ zdůrazňuje.