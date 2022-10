Jazyková bariéra nevadí. Ukrajinské děti mají ve školkách jiný problém

Do mateřské školy na Hlinkách v Brně v září nastoupilo 15 ukrajinských dětí, dvě se od té doby vrátily zpátky na Ukrajinu. I tak patří školka v Brně mezi ty, které malých Ukrajinců přijaly nejvíc.

Podle aktuálních statistik ministerstva školství je v tuzemských mateřinkách přes 5 tisíc dětí z Ukrajiny, velká část z nich se tak do školek vůbec nedostala.

Podle učitelky je dobré, když jsou Ukrajinci ve třídě občas sami, protože se jinak uzavírají do skupin se stejně mluvícími kamarády. Když si hrají s českými dětmi, vstřebávají jejich řeč a rychleji se učí.

Co se týče komunikace s učitelkami, víc prý děti rozumí jim než naopak.

„Očekávala bych, že se jako první naučí třeba slova maminka nebo domů. Denis nás tenkrát u oběda zaskočil, když přišel s talířem na přidání a potom, co jsme mu v ukrajinštině nerozuměly, z ničeho nic pronesl: ‚Rajčata a brambory‘,“ směje se.

Většina dětí si prý už na českou kuchyni zvykla, nějakou dobu jim to ale trvalo. „Zrovna Sofi nejí pořád skoro nic. Prostě řekne: ‚Ja ne choču tsoho,‘ a jídla se ani nedotkne,“ krčí rameny učitelka.

„Většina ukrajinských dětí tady bývá od sedmi do půl páté. A to i když jsou maminky na mateřské dovolené a bydlí za rohem,“ popisuje ředitelka.

Co se týče samotných dětí, ty jsou prý ve školce spokojené. „Nepláčou, nedělají problémy, s českými dětmi vycházejí a řeč k tomu nepotřebují,“ dodává.

To potvrzuje i Tatjana: „Vždycky, když malého vyzvednu, vykládá mi, jak se měl, co jedl a s kým si hrál. Je ze školky nadšený.“

Ani pro něj prý nebyl cizí jazyk překážkou. „Říkal si to svoje a nikdy si nestěžoval, že nerozumí nebo že ostatní děti mluví jinak,“ líčí.

Sama se syna snaží některé základní české fráze naučit. Za to, že byl do školky přijatý, je vděčná. „Chtěla bych poděkovat jak mateřské školce, tak celé České republice za ochotu a vřelost, s jakou nás přijali,“ uzavírá.

Statistiky ministerstva školství evidují 5 275 ukrajinských dětí, které v září nastoupily do mateřských škol.

„Protože se do české školky ve Starém Plzenci nepodařilo dostat ani jednomu ze zdejších momentálně 12 ukrajinských dětí, YMCA v září obnovila provoz ukrajinské školky,“ vysvětluje Lenka Šimánová.

Podle předsedkyně YMCA Plzeň Gabriely Soukupové malá kapacita školek komplikuje situaci hlavně matkám dětí. ,,Chtějí nastoupit do práce a najednou nemohou. My jako YMCA jsme adaptační skupiny mohli zachovat jen v Brně a Plzni. Ne proto, že by o ně nebyl zájem, ale protože se neustále mění podmínky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také počty ukrajinských dětí,“ popisuje.