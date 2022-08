Komentář: Kdo je tady hazardér? Pár otázek k diskuzi o Milostivém létu

Před dvěma týdny publikoval kolega a předseda České advokátní komory Robert Němec článek s názvem „Milostivé léto? Stát to přehnal a může být za hranou ústavy“. Jako pro právníka, ale i jako pro občana je pro mne nejdůležitější jedno jeho tvrzení: pokud v rámci akce zvané Milostivé léto stát promíjí část toho, co dle soudního rozhodnutí má dlužník věřiteli zaplatit, tedy proti vůli věřitele krátí jeho pohledávku, tedy ubírá mu majetek, jde o protiústavní zásah.

K tomuto tvrzení bych chtěl dodat pár závěrů, které podle mne z článku pana Hůleho zcela jasně vyplývají. Především autor nic nenamítá proti tvrzení, že Milostivé léto je ve zmíněné části porušením ústavního práva na ochranu majetku. S tímto argumentem tedy pan Hůle zřejmě souhlasí, má pouze za to, že postihuje hazardující advokáty. Jinak by v polemice s kolegou Němcem asi namítl, že Milostivé léto je z hlediska respektu k ústavním právům korektní. Na základní premise, tedy na protiústavnosti úpravy Milostivého léta, se tedy zřejmě shodujeme. To je prvý závěr.