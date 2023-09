Koupili vilu, kde chtějí žít. Trápí nás krize bydlení, říká parta z Děčína

Prostorná vila nedaleko děčínského nádraží sloužila od svého vzniku v roce 1896 různým účelům. Postavil ji majitel místní čokoládovny Otto Rüger jako rezidenční sídlo pro svoji rodinu, během druhé světové války fungovala jako sirotčinec, po znárodnění komunisty zase coby mateřská školka. Po přelomu tisíciletí sem děti do roku 2013 chodily do psychologické ordinace.

„Proto asi ty oranžové a zelené barvy,“ ukazuje v chodbě vily z konce 19. století Anna, jedna z členek sociálního družstva Racek. Právě to dnes v budově sídlí.

„Nikdo z nás by si sám nemohl takovouhle investici dovolit, ani vlastní byt,“ vysvětluje, proč se spolu s ostatními rozhodla založit devítičlenné družstvo a vilu koupit.

„I když to byla půjčka, tak ti lidé peníze ve výsledku ztratí. Nabízíme totiž velmi nízký úrok, který rozhodně nevyrovná inflaci. Z komunikace s věřiteli ale vidíme, že dávají peníze do věcí, které jsou pro ně důležité a mají pozitivní dopad i na svoje okolí,“ říká.

„Ukazuje to, že lidé se chtějí potkávat,“ říká Marika, která se na zahradě stará o vodu. „Hodně oceňují, že se setkají s lidmi, které jinak jenom míjejí na ulici ,“ dodává.

„Uspořádali jsme program, kde se lidé mohli naučit, jak si zaizolovat okna u sebe doma. Minulá zima byla totiž kvůli topení dost finančně náročná, a to i pro nás,“ popisuje Marika.

Okna jsou ostatně jednou z podstatných věcí, které je ve vile nutné opravit, aby se v ní dalo plnohodnotně bydlet. Předtím, než ji družstvo v květnu minulého roku koupilo, totiž budova několik let chátrala. Další na řadě má být střecha, na jejíž opravu na svých stránkách vybírají peníze.

Členové družstva dosud ve sdílené vile nebydlí, věří ale, že nastěhovat by se mohli zhruba za půl roku. A to do samostatných pokojů v horních patrech, kterých je celkem dvanáct. Zatím se však v domě střídají hlavně kvůli jeho hlídání nebo různým pracím.