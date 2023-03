Nové ceny i platnost jízdenek. Středočeskou dopravu čekají od dubna změny

Lidé by si neměli v březnu kupovat moc jednorázových jízdenek do zásoby. Budou totiž platné jen do konce března. Od 1. dubna začnou platit jiné lístky podle nových pravidel. Případné zbylé plnocenné jízdenky však nemusí skončit v koši. „Výměna za nové lístky možná nebude. Bude však možné zpětný odkup nevyužitých jízdenek pro jednotlivou jízdu, a to od 1. dubna do 31. října 2023,“ uvedl Oldřich Buchetka, mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje.