Místostarosta oddával v černé stavbě, nelegální byznys hájí dál

„Je to opravdu hodně obtěžující hluk, člověk vůbec nemůže usnout,“ říká Jakub Turča, který bydlí v jednom z panelových domů. Vzdušnou čarou to má sice zhruba 150 metrů, ale hlasitou hudbu prý slyší i přes zavřená okna. „Volala jsem policii o půlnoci, potom ve tři ráno… policie většinou tam vždycky zajela, ale za půl hodiny to bylo zase,“ dodává Monika Bláhová, obyvatelka rodinného domu.

„To, co on tam dělá, je legální. Protože v případě, že to je svatba, tak objekt pronajímá svatebčanům. To je stejné, jako kdybych já měl chatu, vy jste mi řekla, že chcete slavit narozeniny, já jsem vám pronajal chatu, vy jste si tam na té chatě objednala catering,“ odpověděl Sedeke na dotaz, zda mu nepřijde zvláštní oddávat v objektu, který stavební úřad stejné městské části označil za černou stavbu a žádá její odstranění.