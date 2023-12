Má práci, i tak mrzne v ulicích. „Metro, obchody, nádraží. Všude nás vyhodí“

Někdo otevírá první ranní pivo, další míří do práce. Většina rozmýšlí, kam se přes den vrtnou. Stěžují si, že je policisté a zaměstnanci bezpečnostních služeb vyhazují z nádraží, z metra i z obchodů.

„Nemám žádný plán, to vyplyne z průběhu dne. Někam přijdete, posadíte se, nechají vás tam deset minut a pak vás vyhodí. Charita je plná, tam se nedostanete. Já už o to ani neusiluju. Stojíte tam hodinu, dvě, a zbytečně. Akorát promrznete,“ říká Milan, který je na ulici už několik let.