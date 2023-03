Nebezpečná TikTok výzva má v Česku možná první oběť. Jak se má boomer bránit?

Policie vyšetřuje únorovou smrt 11letého chlapce z Jičína. Příčina zatím není jasná, jednou z prověřovaných verzí ale je, že se doma uškrtil páskem.

Server iDnes napsal, že k tragédii došlo při plnění nebezpečné výzvy ze sociální sítě TikTok, což policie nekomentovala. Takzvaná blackout challenge nabádá uživatele sociálních sítí, aby škrtili sebe, případně své kamarády. Má to být důkaz odvahy, může ale skončit tragicky.

Nebezpečných výzev na sítích přitom kolují desítky a nejohroženější jsou děti mezi osmi a 13 lety. „Malé dítě ještě nemá zkušenosti, neví, co se může stát. Vidí jenom nějaké video, které mu připadá zajímavé,“ upozorňuje vedoucí projektu E-Bezpečí Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci.

V reakci na tragickou událost v Jičíně se rozhodli vytvořit on-line přednášku, především pro rodiče a učitele. Zaměřená bude na seznámení se s nejčastějšími výzvami a na možnou prevenci.

„Úplný základ je zajímat se o svět dítěte. Rodič by měl mít přehled o tom, co jeho dítě dělá na internetu, jaké sociální sítě a aspoň základní influencery sleduje, co ho baví,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Kopecký.

Proč jste se rozhodli udělat on-line přednášku pro širokou veřejnost?

Reagujeme na to, že před několika dny obletěla média zpráva o úmrtí dítěte, pravděpodobně pod vlivem jedné z rizikových výzev.

To téma máme pravidelně zařazené do našich vzdělávacích programů, ale přece jenom nemáme takový dosah, abychom oslovili každého rodiče a učitele. Proto jsme se rozhodli, že co nejdříve uděláme stream, který se bude tímto fenoménem zabývat.

Naším cílem je dostat k němu co nejvíce rodičů, učitelů a lidí, kteří pracují s dětmi. Budeme je seznamovat s trendovými výzvami, které v tuto chvíli kolují především TikTokem. A vysvětlovat, jak fungují a na co si dávat pozor.

Na co se chcete zaměřit?

Naše povídání máme rozdělené do několika částí – začneme méně drsnými výzvami, ale postupně budeme zesilovat a ukazovat i ty daleko více problémové. A samozřejmě se dotkneme i blackout challenge, která v tuto chvíli hýbe částí České republiky.

Stream Nebezpečné výzvy (challenge) Tým Univerzity Palackého v Olomouci připravil pro rodiče, pedagogy a další dospělé zájemce on-line přenos o nebezpečných výzvách na internetu. Povedou jej lektoři Kamil Kopecký a René Szotkowski z projektu E-Bezpečí. 23. března 2023 16:30–18:00 Přihlašování na adrese: https://e-bezpeci.cz/stream/?akce=registrace&id=1 Stream je pro účastníky zdarma, není určen dětem.

Mohl byste být konkrétnější?

Vybrali jsme asi 15 typů rizikových výzev, se kterými mají zkušenosti ve Velké Británii, Spojených státech, ale i v Evropě. A samozřejmě si ukážeme ty, které zasahují Českou republiku.

Ukážeme si trendy, které jsou spojené se sebepoškozováním dětí, kdy se vzájemně škrtí, zapalují, kdy dochází k násilí nebo poškození v rámci různých pseudoher. Budeme se věnovat i docela nevinným aktivitám, které ale mohou skončit velmi tragicky.

Jaké jsou nejčastější nebezpečné výzvy, které děti zkouší?

Žádná oficiální data neexistují. Jakmile se provozovatelé jednotlivých služeb dozví, že nějaká riziková výzva skončila tragicky, začnou videa vymazávat. Je problém, že proto se výzvy neustále proměňují.

Dokážeme získávat data přímo ze sociální sítě – vidíme, jaké hashtagy trendují a jsou sdílené v českém prostředí. Ale když dojde k úmrtí dítěte nebo nějakému problému, který je spojený s výzvou, velmi často to ve statistikách není uvedeno.

Máme ale nějaká dílčí data. Ptali jsme se třeba žáků, jestli znají názvy rizikových výzev. Spousta je zná pod různými přezdívkami nebo českými překlady. Velmi populární u dětí je například skořicová výzva, která není extrémně nebezpečná. Zkouší ji ze srandy skoro všichni.

O co jde?

Dáte si lžičku mleté skořice a zkusíte ji spolknout. A samozřejmě se u toho natáčíte. Ten jemný prášek vám vnikne do trávicího ústrojí, ale i do průdušek. Tam se usadí, začnete kašlat. Může to vyvolat dávení, různá respirační onemocnění a další problémy.

Kdo je rizikovými výzvami nejohroženější?

Jsou to děti zhruba od osmi do 13 let. Starší dokážou lépe rozpoznat, co mohou napodobit a co už ne. Když se podíváme na případy z loňska a předloňska, figurovaly tam hlavně děti mladšího školního věku. Je to dáno tím, že malé dítě ještě nemá zkušenosti, neví, co se může stát. Vidí jenom nějaké video, které mu připadá zajímavé.

Co konkrétně tedy radíte rodičům?

Úplný základ je zajímat se o svět dítěte. Rodič by měl mít přehled o tom, co jeho dítě dělá na internetu, jaké sociální sítě a aspoň základní influencery sleduje, co ho baví. Osobně doporučuji i metodu vysvětlování. Poprosme dítě, ať nám přiblíží svět internetu. Udělejme z něj učitele, který nám ukazuje, co je nového.

Já svému synovi říkám, že jsem boomer, generace, která nedokáže trendy sledovat, ale přesto mě ten svět zajímá. Říkám: „Tak mi řekni, co s kámoši napodobujete. Viděli jste něco zajímavého na TikToku?“ Dítě se vám začne otvírat, protože vidí, že máte zájem.

Proč se děti do výzev zapojují?

Chtějí mít úspěch. Ta výzva není jenom o tom, že splníte nějaký úkol, ale hlavně o tom, že to celé natočíte, vznikne nějaký materiál. Důkaz, který nahrajete zpátky na sítě a tím získáte dosah, ocenění a lajky. To se vám samozřejmě líbí, takže v tom pokračujete. Ale bohužel se někdy stane, že dítě překročí nějakou hranici, že se mu to vymkne. Příkladem může být třeba TikTok Fire Challenge.

K čemu děti vyzývá?

Aby pomocí hořlavých látek něco namalovali na zrcadlo v koupelně, potom zhasli světlo, zapálili ten obrazec a natočili to. Na první pohled to může vypadat docela nevinně. Jenže se bohužel stává, že se děti polijí tou látkou nebo že nechají nádobku s hořlavinou otevřenou. A dojde potom k zapálení i toho samotného dítěte. Bohužel známe případy, kdy je celá tahle situace nahraná na jeho mobilní telefon.

V pozvánce zdůrazňujete, že stream není určený pro děti. Proč?

Budeme tam říkat názvy konkrétních výzev a jak je rodiče mohou najít na sociálních sítích. Neradi bychom, aby pak děti cíleně ta videa vyhledávaly. Vysvětlujeme i strategie, jak rodič může chránit své dítě na TikToku. Ukazujeme režim rodinného párování. To je nová funkce aplikace TikTok, která umožňuje spárovat mobilní telefon dítěte a rodiče.

Co všechno funkce umožňuje?

Rodič může na dálku manipulovat s profilem dítěte, třeba přepnout veřejný profil na soukromý, vypnout komentáře, chránit dítě. Ale teď si představte, že tuhle informaci řekneme dětem. Nechceme, aby to braly tak, že učíme rodiče je omezovat. Jde o to, aby rodiče dokázali zajistit bezpečí dětí.

Co nějaké aplikace na rodičovskou kontrolu?

Ty fungují hlavně u malých dětí. A nejde o to, že je máte šmírovat. Ale jako rodiče byste měli mít přehled o tom, co dítě s mobilním telefonem dělá a kolik času s aplikacemi tráví. Užitečné aplikace jsou Google Family Link nebo Microsoft Family Safety. Když si je otevřu, vidím, že můj syn za týden trávil třeba 30 hodin na TikToku nebo 20 hodin na Discordu. Najednou mám představu, co je oblíbené a čím se zabývat.

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vydal tento měsíc před TikTokem varování. Jaký na to máte pohled?

Mám s tím trochu problém. To doporučení říká, že bychom měli TikTok smazat, protože je to bezpečnostní hrozba. Mají naprostou pravdu. Riziko spojené s Čínou, úniky dat a podobně tady je.

Ale děti si dobrovolně – ani pod nátlakem – jen tak neodstraní z mobilu něco, co je baví, zajímá, čím žijí. Takže z pohledu rodiče je za mě žádoucí tu aplikaci monitorovat. A pokud z našeho mobilu není přístup do nějaké citlivé infrastruktury státu, mít ji i nainstalovanou. Pokud TikTok direktivně smažeme z mobilů rodičů, vůbec nebudou vědět, co se tam odehrává, nebudou znát svět svého dítěte.

Takže úplné zákazy nejsou cesta.

Cesta je určitě nějaká regulace. U TikToku je problém, že reaguje vždycky se zpožděním. Nepredikuje, jestli se objeví nová riziková challenge. Jakmile se začnou rodiče ozývat, jakmile dojde k nějaké tragédii, teprve potom začne vymazávat obsah.

Proto musíme dětem preventivně vysvětlovat, že to, co vidí na TikToku, vůbec nemusí být odraz reality. Můžeme dítěti říct: „Je fakt zábava vidět, jak někdo skáče parkour. Ale to, co vidíš na videu, není tak snadné, jak vypadá. Kdybys to udělal ty, mohl by ses zabít.“ Musíme vysvětlit, že to není realita, ale výsledek nějakého tréninku, nebo je to třeba i upravené na počítači.

Jaký je o plánovaný stream zatím zájem?

Dnes ráno tam bylo 4000 přihlášených. Předpokládáme, že se dostaneme na nějakých pět šest tisíc lidí. Snažili jsme se ten čas nastavit na dobu, kdy už rodiče jsou většinou doma z práce. Lidem, kteří se přihlásili, ale stream necháme ještě 48 hodin k dispozici.

Plánujete další podobné akce?

Samozřejmě máme v E-Bezpečí pro rodiče nachystané různé on-line kurzy, kde je video přednášek daleko víc. Máme například sedm hodin rozdělených do hodinových bloků. Každé téma je jiné, ale jsou důležitá pro rodiče. Část kurzu je úplně zdarma, část je placená.

Téma výzev řešíme už řadu let, ale s rodiči je problém, že nám moc nechodí na školení. Jsme rádi, když se k nim nějakým způsobem dostaneme. On-line vidím jako dobrou cestu, jak se k tématu dostat z území celé České republiky, bez nutnosti někam jezdit.