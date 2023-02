Žáci na základní škole v Česku se vzájemně škrtili. Plnili výzvu na TikToku

Škrcení kamarádů, případně sebe samého až do bezvědomí, a to jako důkaz odvahy. K tomu nabádá uživatele sociálních sítí takzvaná blackout challenge, která koluje především na stále populárnější sociální síti TikTok.

„Rodiče často nemají ani potuchu o tom, co děti na internetu dělají. A mládež zase neví, kde jsou meze. My je osvětou musíme přesvědčit, že překročili pomyslnou hranici zdravého lidského uvažování a jednání,“ dodává.

Dospělí by podle Kopeckého z E-bezpečí měli být k dětem pozornější. A všímat si detailů, které mohou napovědět, že se do některých výzev zapojily. Varovnými příznaky může být otlačenina na krku, drobné tečky pod očima, dezorientace nebo krví podlité oči.

Nad takovým přístupem se ředitel školy Janko pozastavuje. „Šokovalo mě, že se musí něco stát, aby se tím začali zabývat. Postupují podle zákonů, ale řekli nám, že případ nemohou ani zaprotokolovat. Kdyby se nedej bože něco stalo, bylo by už pozdě. A navíc - kde by bylo napsané, že jsme to řešili? Vypadalo by to, že jsme na policii nikdy nebyli,“ říká.