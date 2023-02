Nejlepší služba, ale i dojná kráva, píší o povinných datovkách čtenáři

Luboš Meszner: „Nepamatuji, že by mi stát někdy za posledních 10 let něco posílal. Já státu také nic nepotřebuji posílat, protože finančák mám za rohem, tak není problém tam jednou za rok podat daňové přiznání. Jednou jsem tam měl něco špatně, tak mi úřednice zavolala a stejně jsem tam musel naběhnout osobně. Datovou schránku nechci, protože ji nepotřebuji.“

Lumír Vitha: „Datová schránka je dobrá věc. Jediný důvod, proč ji lidé odmítají, je to, že chtějí být ukrytí před úřady. Což je ale dost krátkozraké, platí fikce doručení po 10 dnech od vyrozumění, takže nepřevzatá zásilka se i přes poštu bere za doručenou 10. den a od toho dne běží všechny lhůty, třeba platebního rozkazu. Z následné exekuce se pak těžko vykrucuje. A že to je dojná kráva? Schránka je zdarma, obousměrná komunikace s úřady taky, v dalších případech je odeslání zprávy zpoplatněno deseti korunami. Doporučený dopis na poště stojí nejméně 65 Kč. Včetně dopisu na úřad. Archivovat zprávy může uživatel na svém zařízení, nemusí si zřizovat archiv u provozovatele. Jediná hloupost s tím spojená je to, že na každou živnost člověku zřídí jednu schránku. To je fakt nesmysl a nechápu účel tohoto opatření.“