„Nekřesťansky drahé.“ V kině si připlatíte za popcorn i kolu

„Mám velký popcorn a pití a stálo mě to 250 korun. Když ještě připočtu lístky, které jsou za další dvě stovky, tak mi to přijde opravdu hodně,“ vypráví Šimon Polák, který zrovna v pražském Cinema City vyráží na Barbie.

Aktuálně zažívají česká kina dobré dny. A to právě díky zmíněným filmům Barbie a Oppenheimer, které se i druhý týden od premiéry drží na prvních příčkách ve statistikách návštěvnosti. Barbie vede; za poslední víkend film navštívilo bezmála sto tisíc lidí. Druhého Oppenheimera vidělo 70 tisíc diváků. Vyplývá to z dat Unie filmových distributorů.

Za menu skládající se z velkého popcornu a dvou nápojů zaplatí návštěvníci v Praze od 239 do 315 korun. Ve všech pobočkách se však liší velikost balení – zatímco v hostivařském Premiere Cinemas má velký popcorn objem 3,6 litru, v CineStar je to 4,3 litru a v Cinema City dokonce 4,8 litru. Liší se také objem nabízeného nápoje.

„Říkám si, že už to nikdy nekoupím, ale stejně si vždycky dám, protože do kina zas tak často nechodím,“ povídá návštěvnice Jana, která vyrazila s rodinou do pražského kina CineStar. Za občerstvení pro tři lidi zaplatila 650 korun, celý večer ji vyšel na 1320 korun. „Popcorn pro tři plus voda a nějaký velký sladký nápoj… Je to opravdu moc,“ uvažuje Jana.