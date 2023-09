Česko muselo zničit třetinu nakoupených vakcín za téměř pět miliard

Úřad poskytl informace za období od ledna 2021 do konce letošního června. Kolik se jich tedy muselo zničit?

Vyjma darů se do Česka za stejné období dostalo celkem 35 milionů dávek, zničit se tak musela zhruba třetina. K tomu jsme třetím zemím darovali za tři roky dalších 3,5 milionu dávek v celkové hodnotě 883 milionů korun.

„Je to opravdu velké mrhání finančními prostředky. Stálo by to za analýzu příčin. Které jsou na úrovni EU a které jsou lokální,“ říká k tomu farmakoekonom Tomáš Doležal, který připomíná, že jde o více než procento všech výdajů českých zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.