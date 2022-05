Nová dotace pro ty, kdo chtějí ušetřit. Stát nabídne až 100 tisíc korun

Nový program má pomoci asi patnácti tisícům chudších domácností, které nemají naspořeno na dražší výměny fotovoltaik nebo tepelných čerpadel. A shání peníze na jednoduší úpravy bytů či domů. Žadatelům umožní zaplatit výměnu dveří, oken nebo lepší zateplení. Při nedostatku řemeslníků třeba i svépomocí. Výši dotace úředníci vypočtou podle metrů čtverečních zateplení nebo počtu vyměněných oken. „A to na základě předložených faktur,“ doplnila ministryně.

Plánovaný program doplní kotlíkové dotace a stávající program Nová zelená úsporám, o nějž je rekordní zájem. Jen za první čtyři měsíce letoška požádalo o příspěvek 18 tisíc lidí, což je 70 procent všech žádostí z loňska. Tento program funguje od roku 2014, do konce loňského roku v něm resort proplatil téměř 60 tisíc žádostí za 13,5 miliardy korun. Stát přispívá na nový zdroj energie až padesáti procenty nákladů.

„Mohl by nabídnout předfinancování stavby nebo podle typu plánovaných opatření možnost přímých plateb ze Státního fondu životního prostředí ČR dodavatelům za dosud neuhrazené faktury,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Na nastavení programu se podílí také Komora obnovitelných zdrojů energie. „Vnímáme to pozitivně. Je to částečné a velmi efektivní řešení. Vhodná výměna stropu a oken znamenají až osmdesátiprocentní úsporu. Když chtěli majitelé řešit snižování spotřeby, mnohdy však nebyli schopní technicky splnit parametry stávajících dotací,“ uvedl šéf komory Štěpán Chalupa.

Podle Hubáčkové bude vyřízení příspěvku snazší. „Nebude potřeba auditor, jak to chtějí komplexní projekty,“ sdělila. Na pilotní výzvu resort počítá s jednou miliardou korun. Termín spuštění zatím není jasný, ministryně počítá ještě s letoškem.

Částka pro domácnost může sahat až ke stovce tisíc korun. Odborníci na ministerstvu dál řeší, na základě jakých pravidel ji budou proplácet. „To je teď ve velké diskuzi. Nejspíš půjdeme jednotkovou cenou za určité opatření. Máme představu administrativy a teď dopilujeme, ať to není zneužitelné,“ popsala Hubáčková.

„O podporu lze přitom požádat i v případě již uskutečněné výměny zastaralého zařízení. Základní podmínkou je, že k výměně došlo po 1. lednu 2021,“ uvedla mluvčí Pospíšilová. Vzhledem k odklonu od ruského plynu a dalším okolnostem už nelze dostat peníze na nové výměny plynového kotle. Pokud je však někdo získal v období od prvního ledna 2021 do letošního dubna, lze o příspěvek požádat zpětně.

Podle Chalupy by měla vláda zvážit, zda nově nedotovat právě výměnu plynových kotlů. „Nejde už jen o životní prostředí, kde je plyn částečným řešením, ale i ochranu domácností před těmi vysokými náklady,“ řekl. Nemělo by se podle něj zapomínat ani na tradiční kachlová či krbová kamna.

„Když je to kvalitně udělané, je to nejen uživatelsky příjemné, ale i efektivní co se týče energetického využití, tak i dopadu na životní prostředí. Jen bychom si měli pohlídat, že topíme místními zdroji. Abychom si nevozili dřevo na mezikontinentální vzdálenosti,“ řekl.